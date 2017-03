Regizorul francez Jean-Pierre Melville, omagiat la TIFF 2017

Cinefilii vor avea ocazia rara sa se delecteze cu sase dintre operele maestrului francez, totodata sase dintre cele mai bune thrillere ale cinematografiei europene, in copii restaurate:(1949),(1955),(1961),(1962),(1969),(1970), alaturi de scurtmetrajul(1946).Retrospectiva este organizata in parteneriat cu Institutul Francez.Figura aparte a cinematografiei franceze, Jean-Pierre Melville (1917-1973; nascut Grumbach, a imprumutat numele scriitorului sau preferat, Herman Melville) a regizatlungmetraje in 25 de ani, reusind sa se distanteze de miscarile cinematografice ale vremii si sa-si impuna un stil unic, influentat de cinema-ul american al anilor '30.Maniera sa de lucru, initial low-budget, intotdeauna lipsita de compromisuri, dar si folosirea indrazneata a filmarilor in locatie - o raritate in anii '50 -, i-au castigat admiratia regizorilor initiatori ai Noului Val precum Jean-Luc Godard sau Francois Truffaut, cat si titlul de auteur desavarsit aldin anii '50 si '60. Filmele sale au influentat cineasti ca John Woo, Martin Scorsese, Michael Mann, Aki Kaurismaki si Quentin Tarantino.Filmele sale intruchipeaza o lume pe cale de disparitie, a anti-eroului onorabil si a integritatii morale. Tema recurenta in filmografia lui Melville nu este lumea subterana a mafiei si a asasinilor platiti, ci loialitatea fata de camarazi si respectul pentru un cod al onoarei nescris.Aparitia luir, in 1955, anunta si face posibila apropierea Noului Val francez. Melville insusi numeste filmul o comedie de moravuri, in care un escroc fermecator si cu stil, dar lipsit de noroc, planuieste o ultima lovitura - spargerea unui cazinou.In cadrul Retrospectivei vor rula si(1961) si(1962), ambele cu superstarul Jean-Paul Belmondo pe afis.(1969), influentat puternic de perioada participarii regizorului in Rezistenta Franceza, este cel mai personal film al lui Melville. In roluri de luptatori ai Rezistentei, Lino Ventura, Paul Meurisse, Jean-Pierre Cassel si Simone Signoret trebuie sa-si confrunte propria idee despre onoare in lupta cu regimul nazist. Perceput de critica franceza ca un film ce-l glorifica pe Charles de Gaulle, aceasta capodopera a fost distribuita in Statele Unite abia in 2006.In 1970, Melville lanseaza ceea ce multi considera a fi thriller-ul francez absolut,, care a adus laolalta trei legende ale cinema-ului european si care a avut un numar remarcabil de patru milioane de spectatori in Franta. Un hot expert (Alain Delon), un fugitiv faimos (Gian Maria Volonte) si un fost politist alcoolic (Yves Montand) formeaza un trio improbabil care pune la cale un jaf aberant. Singurul care-i poate opri - comisarul Mattei, jucat de Andre Bourvil intr-un contre-emploi fascinant.Singurul scurtmetraj din Retrospectiva,(1946), cu faimosii clovni Beby si Maiss, vedetele circului Medrano din Paris in rolurile principale, exploreaza universul intim al acestor artisti uitati ai epocii.