Cea de-a 13-a editie a Noptii Muzeelor va avea loc pe 20 mai; in Bucuresti va fi lansat un muzeu neconventional

Noaptea Muzeelor aduce in acest an mai multe surprize la Bucuresti, anunta organizatorii.Daca pana acum, publicul s-a bucurat de oferta culturala a muzeelor, a organizatiilor culturale, a asociatiilor si a galeriilor de arta, derulate in diverse zone si spatii neconventionale sau in curtile si salile de expunere ale muzeelor, anul acesta Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania va fi mai mult decat un promotor al evenimentului si un furnizor de servicii complementare pentru public. Reteaua va fi prezenta cu un proiect curatorial complex care prezinta un concept original si impresionant: “muzeul in continua transformare”.Noul concept de muzeu va fi lansat oficial in perimetrul extins al Nod Makerspace, la doua luni dupa Noaptea Muzeelor, dar va debuta chiar pe 20 mai cu o expozitie dedicata diferitelor tipuri de locuire in Bucurestiul ultimilor 70 de ani. Proiectul curatorial va fi dezvoltat in parteneriat cu Simina Badica (curator), cu o echipa de experti independenti si cu Asociatia VIRA. Fiind un concept cu tema deschisa si proces de formare viu, la dezvoltarea acestei expozitii vor participa creativi, cautatori de povesti urbane, activisti pentru salvarea patrimoniului orasului Bucuresti si, nu in ultimul rand, publicul care este invitat sa dea continut temei primei expozitii a muzeului.“L-am gandit ca un muzeu care expune pe masura ce isi dezvolta un nou continut si colecteaza obiecte pentru o noua tema sau destinatie – poate deveni oricand un Muzeu al Muzicii Rock sau un Muzeu al Comunismului. Pentru a-l intelege mai bine, va trebui sa il pozitionati intre muzeul clasic si cel al unui spatiu alternativ pentru experimentare si contact cu mediul creativ”, spune managerul proiectului Dragos Neamu.Si pentru ca dialogul devine tema centrala a povestii propuse de Noaptea Muzeelor la aceasta editie, el va putea fi extins si in primul spatiu – cafenea al evenimentului. “Cafeneaua” va functiona in perioada premergatoare Noptii Muzeelor, 15 – 19 mai, in cadrul Muzeului National al Hartilor si Cartii Vechi.