Prima editie a Festivalului de rugby "Mitrea Cristache"

A devenit mai apoi, unul dintre conducatorii rugbyului romanesc, detinand diferite functii - Secretar General al FRR, membru al Biroului Federal, etc. In anul 2000 a fost unul dintre intemeietorii Asociatiei Municipale de Rugby Bucuresti, detinand functia de presedinte pana in anul 2004.Festivalul de mini-rugby "Mitrea Cristache" se va organiza anual, pentru echipe de U8, U10, U12, U14 si Old Boys si va avea ca scop impartasirea valorilor cu care fostii elevi ai domnului Mitrea au fost educati. Prima editie se va desfasura duminica, 02 aprilie, incepand cu ora 10.00 pe Stadionul Arcul de Triumf.