Turneul spectacolului ROVEGAN continua in mai multe orase; in Bucuresti se joaca pe 8 martie

Inspirat de cartea Lilianei Nechita "Cirese amare" si realizat in urma unei ample documentari desfasurate anul trecut in localitati din judetul Vaslui, spectacolul ROVEGAN exploreaza fenomenul migratiei motivate de saracie dinspre Europa de Est spre Occident.Urmand traseul unui basm contemporan, spectacolul fictionalizeaza experienta unor mame nevoite sa plece la munca in Italia si interogheaza asupra efectelor unei astfel de dislocari in plan personal si social.ROVEGAN ia forma unui storytelling colectiv. Este un spectacol care imbina sunetul cu cuvantul si fictionalul cu documentarul pentru a crea spectatorului o incursiune in maruntaiele sistemului capitalist prin intermediul acestui cor al mamelor de pretutindeni.Din distributia spectacolului fac parte Mihaela Teleoaca, Silvana Negrutiu si Valentina Zaharia.In perioada februarie - iunie 2017, Asociatia ARENA realizeaza un turneu national al spectacolului ROVEGAN, cu reprezentatii gratuite urmate de dezbateri cu publicul, in Bucuresti, Cluj, Craiova, Iasi, Botosani, Sibiu, Targu Mures si Sfantu Gheorghe.