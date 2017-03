FOTO Inca patru zimbri din Parcul Natural Vanatori-Neamt vor fi eliberati in padure

Astfel, in Parcul Natural Vanatori-Neamt vor fi in libertate 29 de zimbri, din care sase nascuti liberi, 13 in semilibertate, iar 7 exemplare se afla in captivitate.Primele exemplare din Parcul Natural Vanatori-Neamt au fost eliberate in natura acum cinci ani, intre timp arealul lor marindu-se pana la 60.000 de hectare. Zimbrii sunt permanent monitorizati de specialistii Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva.Romsilva administreaza trei nuclee importante de zimbri, la Bucsani, in judetul Dambovita, la Hateg, in judetul Hunedoara, si Parcul Natural Vanatori - Neamt, cu un efectiv total de 96 de exemplare.Zimbrii au disparut din fauna Romaniei in urma cu trei secole, fiind reintrodusi in 1958, dupa importul unei perechi din Polonia, in Parcul Silvic Hateg. Au urmat alte exemplare importate din Polonia, Cehoslovacia si Rusia, in primul deceniu fiind aclimatizate in Romania noua exemplare la Hateg si Trivale, in Arges.