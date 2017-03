​Artistii romani isi pot expune lucrarile in Bucuresti, in cadrul proiectului Fusion Arts. Cum se fac inscrierile

Fusion Arts ofera artistilor un spatiu neconventional in care sa-si prezinte lucrarile si cuprinde totodata evenimente special gandite pentru a le asigura vizibilitatea.Editia din mai este eveniment conex al Romanian Design Week si reuneste lucrari din domeniul arhitecturii, sculpturii, picturii, modei, accesoriilor hand-made, design-ului de interior, de produs, alaturi de concerte live, proiectii, video mapping, show-uri de stand-up comedy sau improvizatii de teatru.Categoriile standard in care se fac inscrieri sunt: Sculptura, Pictura, Design interior, Design de produs, Fashion si Accesorii hand-made. Exista si o a sasea categorie -pentru a incuraja participarea artistilor care nu se regasesc in categoriile anterioare darconsidera ca au de transmis un mesaj prin lucrarile lor.Detalii despre posibilitatile de inscriere in proiect gasiti aici. Termenul limita pentru trimiterea aplicatii lor este, deadline valabil pentru inscrierea in cadrul editiei mai 2017.Ulterior editei de deschidere din mai, Proiectul Fusion Arts va continua pana in octombrie, prin organizarea lunara a Urban Garden Parties.In 2016 a avut loc prima editie a proiectului Fusion Arts, desfasurat pe parcursul a 16 zile, in care peste 45 de artisti au fost selectionati sa-si expuna lucrarile. Expozitia a fost insotita de portofoliul de produse semnate de designer internationali, marca Noblesse Interiors (mobilier, decorațiuni, corpuri iluminat pentru interior și exterior).Sursa foto: Asociatia culturala Noblesse