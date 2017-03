Gala Premiilor Participarii Publice va avea loc pe 23 martie in Bucuresti

La aceasta editie s-au inscris in competitie 43 de povesti de participare public initiate de cetateni si organizatii, care au adus schimbari benefice importante prin interventii in decizii publice, in domenii precum sanatatea, protectia mediului, educatia sau mediul urban.Printre cei care au urcat pe scena Galei anul trecut se numaracare au pus presiune pe administratia publica locala sa subventioneze costul abonamentelor pentru transportul public al elevilor si sa aloce fonduri pentru bursele sociale sau de merit,care nu s-au lasat pana cand terenurile de sport din curtile scolilor n-au fost redeschise si in afara orarului scolar, dar sicare au strabatut sute de kilometri prin Romania pentru a asigura o educatie de calitate copiilor."Pare ca Romania merge inspre rau la capitolul democratie. Totusi, premiantii Galei ne demonstreaza de fiecare data ca, daca stii unde sa te uiti, gasesti si bine, nu doar rau", spune directorul executive CeRe , Oana Preda.Din juriul galei celei de-a VIII-a editiie fac parte, printre altii, antropologul Vintila Mihailescu, jurnalistii Cristian Lupsa si Teodor Tita si activista Irina Zamfirescu.