Frumoasa si bestia- Basme si crize

Cronica de film

My dear Belle, you're so ahead of your time. This is a small village, and it's small-minded, as well. But small also means safe. (Maurice)Bill Condon a incercat sa readuca farmecul unei povesti care nu avea nevoie de o readaptare dar cum in ograda Disney, planul este sa se recicleze orice pentru incasari, "Beauty and the Beast" este de astazi in programul cinematografelor si pe noi ne intereseaza daca merita sa scoatem bani din buzunar pentru un bilet.Intre Belle (si Bestie () nu exista chimie, cei noi actori incearca sa se ridice la nivelul asteptarilor fanilor, dar esueaza lamentabil. Watson se chinuie sa cante, iar Stevens este lasat pe mana CGI-ului de care s-a ales praful.Cu siguranta, toti ne aducem aminte de aspectul Bestiei din animatie, de aerul sau leonin. In varianta din 2017, Bestia aduce cu un tap si dupa atatea noutati in materie de efecte speciale, ramai dezamagit de produsul final.Dinte toate personajele, Gaston este cel care iese cel mai bine in evidenta.este adevarata vedeta a filmului si este pacat ca Disney a ales sa mearga pe un drum binecunoscut si sigur cand putea sa construiasca o poveste din perspectiva personajului negativ.a beneficiat de sustinerea producatorilor, doar o aveau pe Angelina Jolie in rolul principal - de unde si zvonurile unei continuari la orizont.a avut potential enorm, dar ca un experiment puteau s-o aduca in prim plan una dintre surorile vitrege, pentru a prezenta intreaga naratiune, insa pare mai degraba "indicat" sa te feresti de idei noi si sa continui cu ce stii mai bine."Beauty and the Beast/Frumoasa si bestia" este filmul in care Gaston este prezentat drept un capitan trecut prin experienta razboiului, cu multe traume ascunse, aspecte care ar fi fost utilizate imediat in alte productii - cum ar fi de exemplu, serialulunde scenaristii nu se sfiesc sa contureze personaje negative care evolueaza.Unde este Ga ston, il gasim si pe Le Fou (Josh Gad), personaj care a fost "vedeta" articolelor aparute in ultimele saptamani. De exemplu, Coalitia pentru Familie a facut un apel catre romani, prin intermediul unui mesaj postat pe pagina de Facebook, prin care ii indeamna sa contacteze Centrul National al Cinematografiei pentru a interzice filmul „Frumoasa si bestia” in cinematografele romanesti, dand exemple tari precum Malaezia si Rusia, unde pelicula Disney este interzisa minorilor sub 16 ani, din cauza „unui moment gay”.Le Fou danseaza cu un barbat la finalul filmului. Le Fou crede ca Gaston ii este prieten. Il respecta si incearca sa fie si el, curajos, frumos si mandru. Le Fou afirma la un moment dat ca "se agata de oameni" si Le Fou este cel care are taria de caracter sa-l infrunte pe Gaston si sa realizeze ca actiunile capitanului nu au cele mai bune intentii. Trebuie infierat un asemenea personaj! Interzis copiilor sa vada cum cineva este in stare sa aiba coloana vertebrala si sa "aleaga" ce este corect. Draga Coalitie pentru familie, n-ai priceput nimic!Revenind la film, o sa duceti dorul vocilor actorilor din animatie.nu se ridica la niveluliar scena dansului din Belle si Bestie este vaduvita de vocea si gingasia prezentei Doameni Potts si a lui Chips. Nici remake-ul duetului dintre Celine Dion si Peabo Bryson nu are farmec si stralucire, cu toate ca Ariana Grande si John Legend sunt doi artisti de exceptie."Beauty and The Beast" ramane o alta incercare din partea Disney de a strange bani de pe urma nostalgiei fanilor. Macar merita o iesire pana la IMAX.