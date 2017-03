VIDEO Britanicii de la Cradle of Filth, cap de afis la festivalul Metalhead Meeting

Cradle of Filth au lasat o umbra puternica si macabra pe scena de metal pentru aproape 25 de ani. De la black metalul salbatic al primului album din 1994 pana la bombasticul "The Manticore & Other Horrors" din 2012, estetica muzicala Cradle of Filth a avut un impact devastator asupra evolutiei muzicii metal, impinsa si de carisma solistului Dani Filth. Cel mai recent album al trupei "Hammer Of The Witches", lansat in 2015 via Nuclear Blast, este, cel mai complex album al trupei din toate timpurile.Pe scena Arenelor Romane se vor auzi melodii precum "Nymphetamine Fix", "Temptation", "Hallowed be Thy Name", "Her Ghost in The Fog", "From The Cradle to Enslave" sau "No Time To Cry", alaturi de multe alte hituri de pe cele 11 albume ale trupei in cadrul unui show de 90 de minute.Considerata de Metal Hammer drept cea mai de succes trupa britanica de la Iron Maiden pana in zilele noastre, dupa concertul sold out din Cluj de acum doi ani, Cradle Of Filth vin sa tina capul de afis al festivalului Metalhead Meeting cu al lor black metal combinat cu gothic si symphonic metal, cu teme muzicale puternic influentate de poezia si mitologia gotica si de filmele horror.Abonamentele pentru Metalhead Meeting pot fi cumparate online de pe iabilet.ro, bilete.ro si Eventim.ro.