De Ziua Internationala a Poeziei, iti platesti cafeaua cu versuri in peste 270 de cafenele din Romania/ Trupa Oherside si Helen vor interpreta in timp real versuri primite de la internauti

"Feed the poem", live cu Helen si trupa Otherside

Pe 21 martie se "plateste cu poezie" in peste 270 de cafenele din Romania pentru al 5-lea la rand. Astfel, De Ziua Internationala a Poeziei romanii sunt indemnati sa isi redescopere creativitatea la o ceasca de cafea, iar toti cei care aleg sa participe la aceasta campanie pot folosi versurile ca moneda de schimb pentru a primi o cafea sau un ceai, la alegere, din partea casei. Harta localurilor participante din intreaga lume poate fi consultata AICI "Plateste cu poezie" se va desfasura la nivel global inde cafenele dinde tari. Anul trecut, campania-manifest a reusit sa stranga pestede poezii scrise de romani din peste 70 de orase din tara.Potrivit unui sondaj realizat de o marca de cafea, mai mult de 80% dintre oameni se simt deziluzionati de starea actuala a lumii, iar explorarea partii creative a sinelui poatea ajuta la imbunatatirea perspective asupra vietii.In plus, este dovedit stiintific faptul ca poezia poate avea un impact pozitiv asupra emotiilor noastre, iar momentul unei cafelei poate fi unul de inspiratie.Tot de Ziua Internationala a Poeziei, internautii sunt invitati sa lase un comentariu cu o poezie preferata pe pagina de Facebook a evenimentului, iar trupa Otherside si Helen vor interpreta in timp real, incepand cu ora 13:00, toate versurile primite de la acestia.