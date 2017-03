Ghid de iesit in week-end: ce concerte si evenimente avem in Bucuresti

Damian & Brothers va concerta, alaturi de invitati speciali, pe 31 martie, la Sala Palatului, incepand cu ora 20:00. Artistul a ales sa sarbatoreasca 10 ani de la infiintarea trupei, precum si ziua de nastere, acolo unde se simte cel mai bine, pe scena, alaturi de muzicieni.Pe 1 aprilie, in mai multe orase din tara, dar si in Londra are loc actiunea Copacul cu haine creste. Astfel, puteti sa faceti curatenia de primavara, sa scoateti din dulapuri toate hainele si incaltamintea de primavara-vara, pe care nu le mai folositi si sa mergeti in Parcul Cismigiu din Bucuresti, la intrarea cu chioscul interbelic de ziare, vizavi de Primarie, de ora 14.00, dar si in Brasov, Timisoara, Iasi, Galati, Cluj si Pitesti.De mentionat faptul ca nu se strang bani!In weekend-ul 1-2 aprilie se desfasoara Targul de carte SF& Fantasy, la Centrul Cultural Casa Artelor (bd. Mircea Voda nr. 5). Intre orele 11.00-19.00, cei interesati de noutatile in domeniu pot descoperi lumi imaginare devenite realitate la cea de-a VI-a editie a Final Frontier- targ de carte SF& Fantasy. Aici vor gasi ultimele aparitii editoriale din domeniu, ateliere creative si demo-fantastice, lansari de carte si dezbateri variate, benzi desenate, board games-uri, concursuri cu premii supriza si obiecte fan art.Cea de-a cincea editie a singurului festival de jazz in biserica din Romania a inceput pe 29 martie, iar line-up-ul de anul acesta include legende ale jazz-ului european - precum Franco Ambrosetti, descris de Miles Davis ca singurul trompetist alb care suna ca unul negru, Bojan Z. si Ralph Towner. Festivalul se va desfasura intre 29 martie si 2 aprilie la Biserica Luterana din Bucuresti.In acest weekend, Festivalul International de Film Experimental Bucuresti BIEFF invita publicul bucurestean la un adevarat roller-coaster cinematografic, prezentand in premiera in Romania cateva dintre cele mai explozive titluri din selectia sa de anul acesta. In plus, la cererea publicului, BIEFF organizeaza o proiectie suplimentara a filmului Endless Poetry / Poesia sin fin de Alejandro Jodorowsky, duminica, la Cinema Elvire Popesco, de la ora 13:00.Pe 1 si 2 aprilie, de la 12 la 8 seara, la Maison 13, pe strada Dumbrava Rosie, isi dau intalnire peste 30 de designeri locali, accesori de piele, bijuterii de tot felul, colectiile noi ale creatorilor de haine, demonstratia mesterului Argintar Icrus Florea in curte,in sfarsit, un targ mic, dar dens, in cadrul ArtFashion Fair.Unde? Intrarea dinspre Barbu Vacarescu, strada pe care virezi dinspre Calea Floreasca, ambele rute sunt invadate de cele mai aromate miresme si gusturi. Food Truck Festival este o caravana dedicata street food-ului. Mancarea e preparata rapid. O propunere alternativa pentru pranzul "pe tastatura". 11 dubite pentru pofta ta Unsprezece food truck-uri si van-uri. Pizza, burgeri, frigarui, quesadilla, hot dogs, paella, tortilla, clatite dulci sau sarate, waffles si cafea. Dubitele colosale, furgonetele Wursti saxoni, frigaruia de oaie italiana din Abruzzo cu numele arrosticini. Pantagruel il da la o parte pe Gargantua sa vada cum se toarna cu polonicul o clatita. Oamenii sunt pantagruelicii veseli. Se strang ca fluturii la polen. Vezi cum a fost la Food Truck Festival intr-un reportaj marca Haute Culture