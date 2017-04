Documentaria.ro - Un album cu cele mai bune fotografii din ultimii 10 ani de protest in Romania

"Protestele nu sunt doar despre acele evenimente in sine, ci despre construirea unei constiinte publice a societatii noastre. Iti propunem sa publicam impreuna o carte cu unele din cele mai bune fotografii din ultimii 10 ani de protest in Romania. O arhiva cu valoare documentara, prin care sa pornim dezbateri cetatenesti despre cum ramanem implicati civic pe termen lung", se arata in descrierea proiectului de pe Documentaria.roCe isi propune proiectul:INTELEGEM MAI BINE - ne uitam la imaginea de ansamblu: cum a evoluat protestul ca forma de exprimare civica in ultimii 10 ani, de la mitinguri sindicale la forme de rezistenta spontaneLASAM O MARTURIE - arhivam vizual protestele pentru generatiile urmatoare, prin ochii fotografilor profesionisti, ale caror imagini au facut inconjurul lumiiPORNIM UN DIALOG - ducem o expozitie cu fotografiile din carte intr-o caravana civica in orasele din Romania