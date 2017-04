Cea de a V-a editie a Salonului European de Banda Desenata se va desfasura intre 9 si 22 mai in Bucuresti

"In 2017, anul in care Romania sarbatoreste 10 ani ca stat membru al Uniunii Europene, EUNIC Romania organizeaza cea de-a V-a editie a Salonului European de Banda Desenata. De aceea, pentru grupul EUNIC Romania, editia din acest an este una speciala. Am ales nu doar sa prezentam in expozitie lucrari artistice exceptionale semnate de artisti europeni, ci si sa ne oprim putin asupra a ceea ce defineste Uniunea Europeana. Iar ea se defineste prin valorile europene comune, precum demnitatea umana, egalitatea si respectul pentru drepturile omului. Lucrarile acestor artistiremarcabili, pe care le veti vedea incepand din data de 9 mai si pana in data de 22, intra in dialog cu aceste valori, pe care dorimsa le reamintim cu ocazia Zilei Europei din acest an", a declarat Elisabeth Marinkovic, directoarea Forumui Cultural Austriac, coordonatorul acestei editii a proiectului.Deschiderea Salonului European de Banda Desenata va avea loc chiar de Ziua Europei, pe 9 mai, incepand cu ora 19.00, printr-un eveniment inedit, reunind vernisajul expozitiei si un performance de muzica si arta live, sustinut de formatia austriaca Bonnage Horreur.Detalii despre proiect, pe pagina de Facebook a EUNIC Romania