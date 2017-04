A treia editie a festivalului International al Luminii - Spotlight se va desfasura intre 20 si 23 aprilie in Bucuresti

De la Biblioteca Centrala Universitara, la Muzeul National de Arta al Romaniei sau Palatul Telefoanelor, peste opt cladiri emblematice din Bucuresti sunt puse intr-o noua lumina, iar instalatiile de arta premiate la festivalurile de profil din lume sunt completate cu proiecte prezentate in premiera, flashmob-uri si seturi DJ.



Evenimentul cu peste 200.000 de participanti in 2016,cu Phoenix Fire Dancers - un spectacol de lumina al companiei austriece Phoenix.Printre noutatile editiei din 2017,este prezent la Festivalul International al Luminii de la Bucuresti cu reproduceri dupa Stefan Luchian, ce vor putea fi admirate pe cladirea Grand Hotel du Boulevard. O alta premiera o reprezinta cei de la MotionLab, nominalizati anul trecut in competitia celui mai mare festival al luminii din lume, The Circle of Light Festival. Mobius Gallery va expune o instalatie de arta in Piata Natiunile Unite, iar muzicianul si artistul vizual Tom Brandus este inclus in festival cu doua instalatii multimedia, create de Sylenz Media. Portofoliul celei de-a treia editii Spotlight este completat de artisti din Germania, Ungaria, Slovacia, Finlanda, Cehia, Polonia, Franta si Austria. Dintre artistii romani prezenti in festival mai amintim Mindscape si Les Ateliers Nomad.Nu lipseste deja celebrulr, un hotspot al primelor doua editii de festival. Spotlight schimba complet, si in acest an,l, iar cladireaeste pentru prima data pusa in valoare printr-un video mapping tematic.Partenerii internationali Spotlight 2017, Festivalul International al Luminii din Berlin si Signal Festival din Praga, vor fi prezenti in festival cu instalatii si proiectii din Austria, Slovacia, Finlanda si Germania.Festivalul International al Luminii - Spotlight 2017 este organizat de Primaria Capitalei prin ARCUB, cu sprijinul: Cercul Militar National, Muzeul National de Arta al Romaniei, Biblioteca Centrala Universitara, Palatul CEC, Muzeul National de Istorie a Romaniei, Loteria Nationala, Hotel Novotel, Grand Hotel du Boulevard.