FOTO Cum a fost la deschiderea oficiala a celei de-a treia editii a Festivalului International al Luminii - Spotlight

La fel ca in cazul editiilor precedente ale festivalului, dupa evenimentul de deschidere, instalatiile au putut fi descoperite pe traseul pietonal dintre Muzeul National de Arta al Romaniei si Splaiul Independentei.Sursa foto: Petru IvuDintre punctele de atractie ale editiei din acest an, amintim instalatia For peace, amplasata in Parcul Kretulescu. Alergatorii luminosi adusi din Slovacia si creati de Robert Farkas, reprezinta un demers pentru pace, libertate si arta si sunt rezultatul celor mai noi studii ale lui Farkas cu privire la sursele neconventionale de lumina.O alta atractia a fost instalatia artistului finlandez Teemu Maattanen, din Piata Revolutiei, care evoca atat curbele unui deal dintr-o zona rurala, cat si valurile unui ocean.Un punct de atractie si la editiile precedente, video mappingul realizat pe Cercul Militar surprinde si in acest an prin spectaculozitate si inedit. O noutate o reprezinta posibilitatea celor aflati in public sa interactioneze cu elementele grafice proiectate pe cladire. Un senzor de miscare permite celor care se urca pe scena aflata in fata Cercului Militar sa interactioneze cu lucrarea artistica. Energy of Bucharest contine si o componenta dedicata naturii, prin videomappingul tematic cu elemente din natura, care transforma pentru cateva minute centrul orasului intr-o oaza de liniste.In fiecare an, pe 22 aprilie se sarbatoreste Ziua Pamantului, ziua cand s-a nascut miscarea pentru protejarea mediului inconjurator. In 2009 a fost declarata sarbatoare oficiala a planetei noastre de Organizatia Natiunilor Unite.Sursa foto: Petru IvuSPOTLIGHT- Festivalul International al Luminii marcheaza evenimentul in parteneriat cu Festivalul International al Luminii din Berlin, prin doua proiectii speciale, realizate de artistul Daniel Margraf:. Cu un design ce reda frumusetea naturii, proiectia de pe Biblioteca Centrala Universitara ne aduce aminte ca monumentele arhitecturale si Pamantul, cu creaturile sale, au nevoie sa le protejam. Proiectia foloseste motive precum jungla, levantica si fluturii, ca simboluri ale importantei respectului fata de natura.. Proiectia realizata pe statuile amplasate in fata Teatrului Odeon celebreaza frumusetea si fragilitatea fluturilor. Simpaticele creaturi sunt companioni care insotesc fiinta umana din trecut pana in viitor. Ei sunt conectati direct la trecutul si viitorul umanitatii in calitate de "gardieni" ai polenizarii.Festivalul continua in fiecare seara, pana duminica, 23 aprilie, intre orele 20:30 si 23:00 cu instalatii, proiectii si sesiuni de video mapping care transforma Calea Victoriei intr-un gigant spatiu expozitional.Sursa foto: Petru Ivu