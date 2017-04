Capitala a prins culoare. Cateva mii de bucuresteni au participat la crosul The Color Run

Participanti la crosul Color Run Foto: Hotnews

The Color Run a debutat in Statele Unite in 2011, iar in 2014 a ajuns si in Romania. The Color Run este o cursa necompetitiva si necronometrata la care pot participa oameni de toate varstele. Noutatea din acest an este ca la finalul celor cinci km alergatorii au trecut printr-o statie de spuma.The Color Run isi propune sa scoata oamenii din casa pentru a face sport si pentru a duce o viata sanatoasa. O parte din castiguri vor fi directionate catre proiectul Grow al Scolii de Valori.Crosul s-a incheiat cu un concert organizat de Kiss FM.