FOTOGALERIE Cum a fost la cea de-a treia editie a Festivalului International al Luminii - Spotlight

Editia din acest an a reunit 21 de instalatii de arta din cele 9 tari participante si a continuat cele doua parteneriate internationale strategice cu Festivalul International din Berlin si Signal Festival din Praga, care au fost prezenti cu instalatii si proiectii din Austria, Slovacia, Finlanda si Germania.Deschiderea oficiala a festivalului a fost marcata de un spectacol de lumini, lasere, proiectii, acrobatii si dans, intr-un cuvant Illuminaire, show-ul spectaculos al companiei austriece Phoenix Fire Dancers.Sursa foto: Petru IvuPrintre atractiile celei de-a treia editii a festivalului Spotlight s-a numarat sesiunea de video-mapping de pe Muzeul National de Arta al Romaniei, realizata in premiera de Maxin10sity, precum si jocul impresionant de lasere de pe cladirea CEC, realizat de artistul roman Tom Brandus.Sursa foto:ArCubInstalatiile care au starnit in special interesul pasionatilor de selfie-uri si care au au adunat zeci de fotografii postate pe retelele de socializare au fost: uriasele litere volumetrice cu mesajul IUBESC, misterioasele siluete Guardians of time si Sitting guardians of time, ale artistului Manfred Kielnhofer, precum si ansamblul Monolith, adus din Cehia de Hiperbinary.Sursa foto: Alberto GrosescuPrintre cladirile emblematice reinventate cu ocazia acestui eveniment amintim: Biblioteca Centrala Universitara "Carol I", Hotelul Novotel, Cercul Militar National, Grand Hotel du Boulevard, Cladirea CEC si cladirea Loteriei Nationale, care a gazduit o frumoasa poveste de dragoste, ilustrata de cei de la Les Ateliers Nomad.Sursa foto:Petru IvuSursa foto:Petru Ivu