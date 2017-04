O saptamana pana la premiera Varekai

Articol webPR

Momentele dramatice se impletesc cu elemente acrobatice deosebite, precum zborul lui Icar, acrobatii cu bete sau Leaganul Rusesc. Personajul central, Icar, este inocent si vulnerabil, ranit intr-o lume misterioasa. Dorinta sa de a trai si de a isi depasi temerile il va purta pe noi culmi si, in cele din urma, il va ajuta sa renasca. La Promise, o creatura exotica care il cucereste pe Icar cu senzualitatea sa, devine centrul universului sau.Toate spectacolele Cirque du Soleil se joaca pe muzica live si Varekai nu face exceptie. Pe scena vor fi sapte instrumentisti (clape, tobe, percutie, bass, vioara) si doi interpreti: o voce masculina (Patriarhul) si o voce feminina (Muza). Pentru a crea muzica din Varekai, Violaine Corradi s-a inspirat dintr-un repertoriu amplu, fiecare piesa sugerand un melanj cultural nu intotdeauna usor de identificat. Corradi a combinat sunete rituale hawaiene, cantecele trubadurilor din secolul XI, din sudul Frantei, melodii traditionale din Armenia, muzica gospel si aranjamente moderne, pentru a crea un univers muzical unic.In adanc de padure, pe varful unui vulcan, exista o lume extraordinara, o lume in care orice altceva e posibil. O lume cu numele de Varekai. ¬Varekai¬ inseamna "oriunde" in limba rroma, limba hoinarilor universali. Regizata de Dominic Champagne, aceasta productie aduce un omagiu sufletului nomad, spiritului si artei traditionale a circului, precum si celor care-si cauta mereu, cu o pasiune infinita, calea catre Varekai.Istoria Cirque du Soleil a inceput in 1984, de la un grup de 20 de artisti de strada. Astazi este o importanta organizatie cu sediul in Quebec, ce ofera divertisment de inalta tinuta artistica. Compania are 4000 de angajati, incluzand mai mult de 1300 de artisti din aproape 50 de tari diferite. Peste 160 de milioane de spectatori din mai mult de 400 de orase din aproape 60 de tari de pe toate continentele s-au lasat uimiti si incantati pana acum de Cirque du Soleil. Mai multe informatii despre Cirque du Soleil sunt disponibile pe www.cirquedusoleil.com.