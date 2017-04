Se lanseaza ARTDOOR, concurs international si tabara de creatie pentru instalatii artistice de mari dimensiuni la festivalul AWAKE

Articol webPR​

Inscrieri: termen limita - 15 iunie 2017, ora 23:59 (GMT+2)

Jurizare: 16 - 25 iunie 2017

Anuntarea finalistilor: 26 iunie 2017

Depunerea contestatiilor: termen limita - 29 iunie 2016

Solutionarea contestatiilor: termen limita - 7 iulie 2016

Anuntarea castigatorilor: 7 iulie 2016

ARTDOOR este un concurs ce isi propune selectarea si finantarea a sapte proiecte de instalatii artistice de mari dimensiuni, proiectele castigatoare urmand a deveni parte componenta a festivalului AWAKE, in perioada 1-3 septembrie 2017, pe domeniul Teleki din Gornesti.Calendarul competitiei:Amplasat in inima Transilvaniei, in cadrul unui impresionant parc dendrologic, ce include copaci rari precum Gingko Biloba, lamai si cedru de mlastina, festivalul AWAKE ofera pretextul perfect pentru a crea, a expune si a explora arta, in mijlocul naturii, ritmurilor si al distractiei. Printre arborii seculari si statuile alegorice domneste Castelul Teleki, supranumit "cel mai frumos castel din Transilvania", monument arhitectural de secol XVIII. Construit in stilul Grassalkovich, principalele carateristici ale castelului sunt forma in "U" si cupola centrala. In peisajul feeric al domeniului Teleki, festivalul AWAKE doreste sa ofere publicului o experienta completa de 3 zile pentru corp, minte si suflet, in care arta ca avea un rol central."Suntem bucurosi sa sprijinim proiectul ARTDOOR in urma caruia atat locuitorii, cat si vizitatorii judetului Mures vor putea admira prima expozitie in aer liber cu obiecte de arta contemporana de mari dimensiuni", a declarat Peter Ferenc, Presedintele Consiliul Judetean Mures.Attila Kim, membru al juriului si Comisarul Romaniei la cea de-a 57-a editie a Bienalei de la Venetia - 2017, a declarat "Aceasta expozitie este o ocazie unica de a redescoperi esenta domeniului Teleki, un loc important de intalnire de-a lungul secolelor al artistilor, intelectualilor si colectionarilor, asa ca lansam participantilor provocarea de a redefini acest spirit mereu deschis, curios si fara varsta."Alaturi de Attila Kim, din juriu mai fac parte Mircea Cantor, unul dintre cei mai bine cotati artisti romani contemporani, si Angela Kovacs, arhitect si presedintele filialei Mures a Ordinului Arhitectilor din Romania. Instalatiile castigatoare vor fi realizate sau asamblate in timpul Taberei de Creatie ARTDOOR, ce se va desfasura in saptamana dinaintea festivalului AWAKE, pe domeniul Teleki din Gornesti.Printre criteriile pe baza carora se va realiza evaluarea proiectelor se numara originalitatea proiectului, reprezentativitatea conceptului in contextul temei, impactul estimat asupra publicului si fezabilitatea proiectului, cei interesati putand afla mai multe detalii pe pagina oficiala a concursului. AWAKE prelungeste vara cu inca trei zile de distractie pentru iubitorii de muzica, arta si vacanta. In ultimul weekend de vara si primul de toamna, concertele si party-urile vor merge mana in mana cu proiectiile video si sesiunile de teatru interactiv, natura va armoniza cu arta, iar biblioteca in aer liber si sesiunile de spoken word poetry isi vor gasi locul printre poienitele incantatoare ce inconjoara castelul Teleki. Printre artistii confirmati la prima editie AWAKE se numara Rag'n'Bone Man, revelatia muzicala a anului, Tom Odell, Modestep (live), Irie Maffia, Subcarpati, Alternosfera, Suie Paparude, Kiscsillag, Golan, Axel Thesleff, Gojira&Planet H, Les Elephants Bizarres, Jurjak, Mary PopKids, sZempol Offchestra, T-Boys, DJ Sauce si DJ Shiver. Biletele sunt disponibile pe eventim.ro la pretul promotional Early Bird de 151 lei pentru abonament de 3 zile si 175 lei pentru abonament pe 3 zile incluzand camping.