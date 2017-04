Bucuresti: Targ de produse handmade la Casa Monteoru

Casa Monteoru Foto: Hotnews

Pasionatii de arta, dar si cei care prefera produsele lucrate manual, sunt invitati sa descopere numeroase obiecte cu motive traditionale, picturi in ulei pe panza, bijuterii din margele sau rochii din bumbac, realizate chiar de vanzatorii de la fiecare stand.Pe cele aproximativ zece standuri amenajate in interiorul curtii monumentului istoric, curiosii pot gasi bratari din argint sau placate cu aur alb, cu margele, cu pietre onix sau howlite, inele cu zodii din lut polimeric sau din piele, rochii cu motive nationale, posete crosetate manual sau genti pentru laptop realizate din panza de sac. De asemenea, clientii pot achizitiona si incaltaminte crosetata de diferite marimi, domnii pot cumpara butoni, iar cei mici se pot bucura de figurine din lut polimeric (un material special pentru realizat obiecte artizanale) si magneti.Cat costa suvenirurile? Detinatoarea unui stand cu bratari si coliere de diferite tipuri a declarat pentru HotNews.ro ca "preturile variaza. Avem bratari cu modele din argint de la 15 lei, pana la 170 lei". L a standul cu genti si incaltaminte crosetata, realizatoarea a afirmat urmatoarele: "Posetele pornesc de la 50 lei, iar incaltamintea este 150 lei.".Expozantii confectioneaza si bijuterii cu motive japoneze, cu pietre semipretioase sau din inox, pahare vopsite manual, casete pentru bijuterii din lemn sau sticla, si sunt expuse chiar si betisoare parfumate pentru camera.Targul a fost reprogramat pentru sfarsitul acestei saptamani, dupa ce in perioada 21-23 aprilie a fost anulat din cauza conditiilor climatice nefavorabile. Standurile apartin unor artizani din Bucuresti, Craiova, Mangalia si Valcea.