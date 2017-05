Unde mergem cu cei mici in Saptamana Scoala Altfel – la KINOdiseea

Articol webPR

Festivalul se va desfasura intre, atat in Bucuresti, ladar si in Arad, la, in Cluj, lasi in Pitesti, la. La KINOdiseea Altfel, spectatorii vor avea ocazia sa (re)vada filme premiate la editiile din anii trecuti dar si premiere pe ecranele din Romania.In Bucuresti pot fi vizionate cate doua proiectii pe zi, de luni pana vineri la Cinema Muzeul Taranului, de la 10:00 si de la 12:00, si o proiectie pe zi la Hollywood Multiplex, weekendul fiind un adevarat regal de filme premiate.castigator si la Fribourg International Film Festival, Kolkata International Film Festival si prestigiosul festival de film de la Venetia, spune povestea unei fetite de 11 ani, care supravietuieste singura in Manila, cersind si furand de la turisti. Intr-o zi ii vine in cap o idee absurda: daca ar fi in stare sa-si cumpere o mama, ar putea duce o viata mai buna. Dar trebuie sa faca eforturi uriase pentru a aduna destul de multi bani. Blanka ruleaza de trei ori in cele doua locatii din Bucuresti.Intr-un orasel pe malul marii, Sosuke, un baietel de cinci ani, traieste sus, pe o stanca de unde privelistea e fabuloasa. Intr-o dimineata, Sosuke o descopera pe Ponyo, un pestisor de aur cu capul prins intr-un borcan de gem. Salvata de baiat, Ponyo devine tot mai fascinata de acesta si nu s-ar mai da dusa, dar Fujimoto, tatal ei, un vrajitor ce traieste pe fundul marii, o forteaza sa se intoarca acasa. "Vreau sa devin om", tipa Ponyo, iar furia lui Fujimoto nu mai cunoaste margini.De departepovestea plina de la magie a lui Hayao Miyazaki poate fi vazut atat in timpul saptamanii cat si in weekend la Bucuresti, la Cinema Muzeul Taranului si la Hollywood Multiplex.Concursul, castigator al Celui mai bun film si al Premiului publicului la KINOdiseea 2014, povesteste cum in Danemarca nu se cauta doar cel mai mare talent muzical, ci si doi copii disparuti fara urma- Karl, stramutat in Copenhaga din satul bunicilor sai si Sawsan, o micuta turcoaica a carei mare dorinta e sa participe la concursul TV de talente.La Cluj si Arad spectatorii pot vedea filmul Ancai Miruna Lazarescu,, lansat in cinematografe la inceputul anului. Este povestea a doi frati care, in 1968, incearca sa salveze viata tatalui lor ducandu-l sa fie operat in RFG. Pelicula reuşeşte sa ne poarte in mijlocul evenimentelor, cand calatoria celor trei eroi este intrerupta de tancurile ruseşti iar imensa tensiune a acestei farse a destinului ameninţa relaţia lor şi aşa volatila.De asemenea, toti nostalgicii au ocazia sa revada alaturi de cei mici clasicelesi, filme de neuitat care au bucurat copilaria multor generatii.Mai multe detalii despre programul festivalului si filme, pe site-ul http://www.kinodiseea.ro/ , unde se pot face deja rezervari iar biletele pentru proiectiile din Bucuresti se pot achizitiona de pe de pe www.eventbook.ro. La proiectiile de la Cinema Arta Arad si Cinema Dacia din Cluj intrarea este libera.KINOdiseea este organizat de Asociatia Culturala Metropolis, cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei, Centrului Municipal de Cultura Arad, Primaria Arad, PrimariaMunicipiului Cluj-Napoca, Consiliul local Cluj-Napoca.Despre KINOdiseeaKINOdiseea este cel mai mare festival de film pentru copii din Europa Centrala si Sud-Est, atat ca numar de filme, cat si ca numar de spectatori. Festivalul este recunoscut la nivel international de catre cea mai importanta asociatie pentru promovarea filmelor pentru copii, ECFA — European Children's Film Association. In cele 8 editii, festivalul a avut peste 60.000 de participanti, iar de 3 ani se afla printre cele patru festivaluri de film pentru publicul tanar din Europa care se bucura de sprijin Media din partea Creative Europe.