VIDEO Vineri incepe cea de-a cincea editie a East European Comic Con. Care sunt principalele atractii

Ce se intampla la Comic Con, in mare

Ce actori vin la Comic Con

YouTubers

Cosplay

Artisti grafici

Gaming:

Vezi cum a fost anul trecut la Comic Con intr-un reportaj marca HotNews.ro.

East European Comic Con este cel mai mare eveniment din centrul si estul Europei, destinat amatorilor de benzi desenate, filme, seriale, jocuri video, cosplay si nu numai, avand ca sursa de inspiratie celebrul Comic Con de la San Diego (SUA).Prima editie a avut loc in urma cu 4 ani si a strans in jur de 9000 de vizitatori, iar anul trecut peste 40.000 de fani au participat la conventie.Anul acesta va avea loc cea mai mare desfasurare de forte, fiind folositi 20.000 de metri patrati pentru toate activitatile.La East European Comic Con vizitatorii se pot intalni cu actori de la Hollywood, din cele mai populare filme si seriale, creatori de continut video din Romania (Creative Monkeyz, Bromania, Sector 7, etc), o zona intreaga dedicata jocurilor video in care pot fi testate jocuri noi, precum si concursuri de cosplay pentru toti cei care doresc sa se transforme intr-un personaj preferat, jurizate de cosplayeri recunoscuti international.In plus, East European Comic Con va gazdui si momente de stand-up comedy, demonstratii de YoYo si Kendama, panel-uri cu actori romani care au facut dublajul unor desene animate cunoscute si apreciate in anii 90 precum Viata cu Louie, Copiii de la 402, Daffy Duck, Sylvester, Speedy Gonzales, Spider-Man.Actorii reprezinta, probabil, atractia principala. Acestia participa la panel-uri (sesiuni de intrebari si raspunsuri), se fotografiaza individual cu fanii si ofera autografe personalizate.In trecut, EECC a gazduit actori precum Mark Sheppard (Supernatural), Jason Momoa (Game of Thrones, Conan the Barbarian, Aquaman), Robert Knepper (Prison Break), Charles Dance (Game of Thrones, The Imitation Game), Mark Pellegrino (Supernatural), Sylvester McCoy (The Hobbit, Dr.Who), John Rys Davis (Lord of the Rings), Manu Bennett (Spartacus) si multi altii.Anul acesta, actorii invitati sunt:- cunoscut pentru rolul iconic al lui Teal'c din serialul Stargate SG-1.Judge si-a inceput cariera printr-o serie de aparitii in seriale populare ale anilor ¬90 precum MacGyver, 21 Jump Street sau The Fresh Prince of Bel-Air. Cel mai de seama rol al sau avea sa il dobandeasca in 1997, in Stargate SG-1, fiind cel mai longeviv actor al seriei.Christopher Judge a fost si scenaristul unor episoade din celebrul serial nord-american care s-a bucurat un timp de statutul de cea mai lunga serie science fiction, depasind Dosarele X. In acest moment, recordul este detinut de Supernatural.- cunoscut publicului din Stapanul Inelelor, acolo unde l-a interpretat pe elful Haldir.De origine neo-zeelandeza, Parker s-a mai facut remarcat si in serialul de mare succes Spartacus, unde l-a jucat pe comandantul Claudius Glaber. Actorul ii da fiinta si Lordului Stephane Narcisse in serialul Reign care urmareste povestea reginei Mary Stuart si care a ajuns deja la cel de-al patrulea sezon.Craig Parker a mai avut si aparitii episodice notabile in seriale precum Xena: Printesa Razboinica, NCIS, NCIS: Los Angeles si Sleepy Hollow.- una dintre cele mai vine cotate actrite de la Hollywood, care s-aremarcat in productii ca "Game of Thrones", "Misfits" sau "The Diary of Anne Frank".Actrita, inclusa intr-un top realizat de Nylon Magazine al viitoarelor staruri de la Hollywood, a fost aclamata pentru interpretarea lui Anne Frank din seria BBC, "The Diary of Anne Frank".Kendrick a avut un rol si in seria britanica Misfits, in care l-a avut alaturi pe platourile de filmare pe colegul sau din Game of Thrones, Iwan Rheon (Ramsay Bolton).- cunoscut pentru rolul lui Torstein din serialul fenomen VikingsJefferson Hall s-a mai facut remarcat si pentru rolul cavelerului Hugh of the Vale din Game of Thrones, slujitorul casei Arryn. Totodata, actorul de origine britanica ii da viata lui Thorne Geary in aclamata serie HBO Taboo, in care care joaca alaturi de actori ca Tom Hardy, nominalizat la Oscar pentru The Revenant, Michael Kelly (House of Cards) sau Jonathan Pryce (Game of Thrones, Piratii din Caraibe).In afara de seriale, Hall a facut parte din distributiile unor blockbustere de succes precum Sherlock Holmes sau Star Wars: The Force Awakens.- popular in Romania gratie serialelor The Vampire Diaries si The Originals.Nathaniel a jucat si in filmul Hacksaw Ridge, regizat de Mel Gibson, nominalizat la 6 categorii la Oscar printre care si Best Picture, Best Directing si Best Male Actor si plecand acasa cu 2 trofee.Nathaniel a jucat si intr-un episod din Supernatural, numit "Bloodlines", scenariul episodului fiind initial menit sa se extinda intr-un spin-off intitulat "Supernatural: Bloodlines".- il interpreteaza pe unul dintre personajele importante din Game of Thrones, Jaqen H¬ghar, cunoscut si drept Faceless ManTom Wlaschiha, care a fost confirmat de HBO si pentru cel de-al saptelea sezon al serialului, este de origine germana si a plecat in SUA imediat dupa caderea Zidulului Berlinului, pentru a urma un stagiu de teatru. Actorul a fost mai mult axat pe productii germane, dar si unele internationale. Tom a putut fi urmarit, pe langa Game of Thrones, in pelicula No One Sleeps, precum si in serialul Crossing Lines.Unii dintre cei mai populari creatori de continut video de la noi, Bromania, Creative Monekyz si Sector 7 vor sta de vorba cu fanii atat la standurile lor, cat si pe scena, in cadrul panel-urilor dedicate.La East European Comic Con, 3 cosplayeri recunoscuti international (Mirai, Kairi si Keiko-Z) vor alege castigatorii competitiei de cosplay din Romania, care vor reprezenta tara la marea finala a competitiei de cosplay europeana (European Cosplay Gathering) ce va avea loc anul acesta la Paris.Ca in fiecare an, cei mai cunoscuti si apreciati artisti grafici de la noi isi vor expune lucrarile si vor interactiona cu publicului: echipa HAC, Puiu Manu, Pisica Patrata, Fredo&Pidjin, Cristian Chihaia, Serban Andreescu Victor Druijiniu si multi altiiHBOTronul de Fier care a fost folosit in serialul fenomen Game of Thrones va fi prezent la Comic Con, iar oricine doreste se poate fotografia intr-o postura de rege/regina.Distributia serialului Umbre, productia HBO Romania, va sustine o sesiune de intrebari si raspunsuri cu fanii, in asteptarea lansarii celui de-al doilea sezon al seriei.Lenovo va avea un stand generos si vor asigura cele mai performante echipamente ca sistemul IdeaCentre Y900 Razer Edition si ecranele Y27g Razer Edition pentru competitiile de profesionisti si amatori. Pe scena Lenovo Legion Gaming Stage se va juca marea finala a Turneului National de League of Legends, Sezonul II.PC Coolers vor fi prezenti cu numeroase echipamente de gaming de ultima generatie ca Marvo, Thrustmasters, Genesis, MadCatz, Mionix, Steelseries si Zowie.Riot Games nu va lipsi nici anul acesta, fiind disponibila o zona de pese 600 mp dedicata universului League of Legends.Samsung va veni monitoare performate de gaming si SSD-uri.PC Garage vor veni cu HyperX, Trust, Redragon si promit reduceri de Black Friday la stand.HP vor fi prezenti cu OMEN, o zona de realitate virtuala, prcum si o competitie de Overwatch, in care cei mai priceputi participanti vor pleca acasa cu premii consistente.Fifth Dimensin VR ne aduc o camera de VR (Virtual Reality) pentru co-op 4 jucatori pentru o experienta de gaming unica.Ubisoft vor fi prezenti cu unele dintre cele mai apreciate jocuri ale lor: For Honor, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, lansat chiar anul acesta.East European Comic Con va gazdui si Bloggers Lan Party, eveniment sustinut de Bitdefender, in cadrul caruia se vor infrunta la gaming cei mai in voga bloggeri.Romanian Game Developers Association (RDGA) va face cunostinta publicului cu diverse productii de jocuri apartinand studio-urilor autohtone.Si East European Comic Con va avea o proprie zona de relaxare cu console Retro, Pinball si fusball.Nu vor lipsi nici brand-uri ca TP-Link, Blizzard Entertainment sau Logitech in Orange Gaming Hall, cel mai generos spatiu de pana acumla East European Comic Con dedicat gaming-ului.Pentru prima oara, va avea loc si unTotodata, programul si harta intregului evenment pot fi consultate prin intermediul unei aplicatii de mobil, East European Comic Con, disponibila pe Android (PlayStore) si iOS (Apple Store).Biletele pot fi cumparate pe comic-con.ro si pe eventim.ro