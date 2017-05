L'Om GiGi: artistul Gigi Caciuleanu, aniversat de TNB, la implinirea a 70 de ani

Teatrul National a programat doua evenimente axate in jurul personalitatii artistice de exceptie a artistului Gigi Caciuleanu: joi, 11 mai 2017, ora 20:00, Sala Studio - spectacolul " D'ale noastre ", probabil cel mai atipic spectacol inspirat din opera lui Caragiale; o productie artistica complexa, un carousel coregrafic a carui ilustratie muzicala eterogena trece prin Mozart, Vivaldi, Bethoven si ajunge pana la DJ Vasile si Vlaicu Golcea., Gigi Caciuleanu va putea fi vazut intr-o ipostaza mai putin obisnuita, aceea de conferentiar, in cadrul evenimentului L'Om GiGi: Linii_Trasee_Semne_Sensuri. O intalnire prin care publicul va putea intra in laboratorul artistului Caciuleanu."[...] Daca ar fi sa dau o definitie conceptului de Coregrafie, atunci as numi-o: drumul cel mai frumos si interesant dintre doua puncte imaginate. Asa se face ca Poezia se priveste in oglinzile Dansului", spune Gigi CaciuleanuGigi Caciuleanu este un nume cu o carte de vizita impresionanta: cariera sa a inceput la 14 ani; a colaborat cu celebritati ale dansului si muzicii, a fost decorat in Franta cu titlul de Chevalier in Ordinul de Arte si Litere, iar coregrafiile sale au facut parte din repertoriul Operelor din Operelor din Paris, Lyon si Avignon.In repertoriul Teatrului National "I.L. Caragiale" Bucuresti are trei spectacole - "D'ale noastre (un spectacol pornind de la opera lui Caragiale), Folia, Shakespeare & Co si L'Om Dada.Intre 11 si 14 mai 2017, Gigi Caciuleanu va fi aniversat la Teatrul National "I. L. Caragiale" Bucuresti, la implinirea a 70 de ani.Biletele pentru cele doua evenimente pot fi cumparate online de pe mystage.ro dar si de la casa de bilete a teatrului la preturi cuprinse intre 16 lei si 50 lei.