​VIDEO FOTO Cirque du Soleil: Povestea lui Icar, "Varekai", spusa de 7 ori la Bucuresti

Acrobatii si muzicienii Cirque du Soleil au spus la Bucuresti povestea unei lumi fantastice, in care orice este posibil, situata adanc de padure, pe varful unui vulcan. Regia spectacolului poarta semnatura lui, iar "Varekai" provine din limba rroma si inseamna, productia fiind un omagiu adus sufletului nomad, spiritului si artei traditionale a circului.Potrivit legendei, Zeul Helios este manios pe faptul ca oamenii au descoperit secretul zborului si ii topeste aripile lui Icar, care se prabuseste in apele marii Egee si moare, insa in spectacolul "Varekai", Icar se prabuseste intr-o padure fantastica, se indragosteste de o frumoasa creatura, danseaza si incearca pe tot parcursul show-ului sa-si recupereze aripile.Fiind personajul principal, Icar a dat startul spectacolului plonjand pe scena. Fara aripi, Icar este tinut captiv intr-o plasa alba amplasata la cateva zeci de metri inaltime deasupra scenei. Acrobatul, imbracat in haine albe si cu un look angelic, a reusit sa faca cel mai bun numar din "Varekai".Muzica live, coregrafiile impecabil sincronizate, costumele atent alese, gratia si siguranta cu care acrobatii realizeaza fiecare miscare fac din fiecare reprezentatie Cirque du Soleil una perfecta.Un alt moment care a tinut publicul cu sufletul la gura a fost "Leaganul rusesc", un numar aerian extrem de periculos, cu care Cirque du Soleil si-a incheiat spectacolul "Varekai".Fiecare reprezentatie de la Bucuresti a durat doua ore, cu o pauza de 20 de minute si a cuprins 12 acte, de la momente amuzante de improvizatie, momente de trapez si dansuri acrobatice.Din echipa Cirque du Soleil care a fost la Bucuresti fac parte acrobati din toate colturile lumii, din Franta, Bulgaria, Georgia si Martea Britanie."In spectacolul de la Bucuresti nu avem romani, dar stiu ca sunt cativa artisti romani in alte trupe si stiu sigur ca sunt foarte apreciati. Avem 50 de nationalitati reprezentate in Cirque du Soleil", a spus Julie Desmarais, PR-ul Cirque du Soleil.Acestia au venit la Bucuresti cu 600 de costume, garderoba completa a artistilor avand 2.000 de piese lucrate manual in laboratorul circului. Pentru finalizarea costumelor originale, au fost necesare 33.000 ore de munca minutioasa.Saptamanal, sunt necesare 250 de ore de curatatorie pentru le pastra impecabile in turneu.Decorurile, scena si aria de antrenament din backstage au cantarit aproape 2,5 tone, scena a acut 540 mp2, iar zona din spatele sau a inclus o camera de fizioterapie.De 30 de camioane a fost nevoie pentru ca echipamentele si tribunele sa ajunga in Romania, iar amenajarile au durat aproape o saptamana.Istoria Cirque du Soleil a inceput in 1984, de la un grup de 20 de artisti de strada. Astazi este o importanta organizatie cu sediul in Quebec, ce ofera divertisment de inalta tinuta artistica. Compania are 4000 de angajati, incluzand mai mult de 1300 de artisti din aproape 50 de tari diferite. Peste 160 de milioane de spectatori din mai mult de 400 de orase din aproape 60 de tari de pe toate continentele au fost la show-urile Cirque du Soleil.