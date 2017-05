Artisti, activisti si oameni cu spirit civic isi dau intalnire intre 25 si 27 august la Festivalul Cunoasterii de la Rasnov

Se vor dezbate unsprezece teme majore, iar invitatii vor expune in cadrul atelierelor metode eficiente de a dezvolta proiecte civice cu impact in comunitate, de a urmari si asigura bunul mers al mecanismelor si institutiilor aflate in slujba cetatenilor sau de a sanctiona abuzurile unora dintre aceste institutii, ajutand astfel la construirea unei Romanii mai bune pentru noi toti.Organizat de o echipa de voluntari sub egida CENTRAS, ProFest isi propune sa gazduiasca o suta de activitati desfasurate in zece spatii de lucru. Scopul este de a le oferi celor 4000-5000 de participanti modele variate de implicare civica activa, ocazia de a se cunoaste intre ei si de a face schimb de idei, dar si de a se dezvolta personal in cadrul atelierelor de lucru nonformale.