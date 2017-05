Tu stii sa previi?

Articol webPR

Secretar de Stat Dr. Raed Arafat - despre primul ajutor si apelul la 112. Cu fiecare minut pierdut scad cu 10% sansele de supravietuire in cazul neacordarii primului-ajutor in caz de stop cardio-respirator;

Dr. Laura Poanta - medic specialist in medicina interna, ecocardiografie, traducatorare, grafician - va vorbi despre prevenirea bolilor de inima. La fiecare 30 de minute un roman moare din cauza unei patologii cardiace, iar in lume prima cauza de deces o reprezinta bolile cardiace;

Dr. Cristian Andrei - neuropsihiastru si psihoterapeut. Tema: SANATATEA MINTALA, unde se va vorbi despre primul ajutor in sanatatea mintala, intr-o epoca dominata de stress. Datele Organizatiei Mondiale a Sanatatii(OMS) evidentiaza faptul ca 10 % dintre locuitorii Romaniei sunt diagnosticati cu probleme mintale (locul 3 in Europa).

A doua editie a conferintei "Medici Pentru Tine", adresata publicului larg, cu intrare libera, va avea loc in 20 mai, de la ora 18:00, la Casa de Cultura a Studentilor. Evenimentul este realizat de Organizatia Studentilor Medicinisti din Cluj, din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca.Proiectul trage un semnal de alarma si doreste sa informeze corect oamenii asupra metodelor de prevenire a bolilor, avand in vedere ca Romania ocupa penultimul loc ca speranta de viata in clasamentul Uniunii Europene.Conferinta gratuita va aborda trei teme principale, care nu sunt alese intamplator, ci pe baza unor statistici ingrijoratoare in ceea ce priveste tara noastra. Temele alese si invitatii de specialitate care le vor aborda sunt:Moderator: iubitul prezentator TV Karen Sebesi.Fiecare participant va primi vouchere cu reduceri de 50% la analizele medicale oferite de clinica MedLife - Facem Romania bine precum si pachete atractive de screening si consultatii medicale reduse.Conferinta ofera persoanelor din afara domeniului medical o sursa gratuita de informatii corecte in ceea ce priveste sanatatea. Scopul ei este de a ajuta oamenii sa deosebeasca adevarul de falsele informatii si mituri despre medicamente, boli si bolnavi. Elucidarea devine imperios necesara intrucat prin intermediul internetului si a retelelor de socializare, falsele informatii iau o amploare tot mai mare. De asemenea, in cadrul acestei a doua editii, se promoveaza seriozitatea si responsabilitatea pe care o avem atat fata de starea de sanatate proprie, cat si a celor din jur.Ceea ce face diferenta intre viata si moarte poate fi preventia. In cadrul conferintei vom arata cum putem sa ajungem si noi, ca tara, in randul celor cu speranta de viata crescuta si cum putem avea o viata mai buna.Acest eveniment nu ar fi putut avea loc fara partenerii nostri oficiali: Casa de Cultura a Studentilor, NTT Data, Bye Bye Stud, Medlife si a partenerilor media Radio Renasterea.