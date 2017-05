Prima zi libera nationala de 1 Iunie, sarbatorita in parc cu peste 10 ore de distractie in familie

Evenimentul incepe de la ora 10:00, si fiecare familie isi va putea alege activitatile preferate, organizatorii pregatindu-le surprize in mai multe zone. Copiii si parintii se pot implica in activitati pe alei, pot intra in direct la radio, in transmisiunile live de dimineata, chiar de pe scena amplasata in parc.La actiune vor lua parte artisti ca Virgil Iantu, Marius Moga, actorul Marian Ralea, Gabriel Cotabita, Magicianul Bogdan Muntean si chiar Maia Malancus, castigatoarea de la Vocea Romaniei Junior. Vor canta si vor dansa copii din cluburile: DeMogaCamp & Contrapunct, Grupul Miniton, Corul Liliput, Corul de Copii Radio, Scoala de Joaca, Trouble Crew si Mini Trouble, STEYsha School of Irish Dance, Clubul Davidans, Asociatia pentru formare. Gazda serii va fi realizatoarea radio Ruxandra Rusan.Mai multe informatii pot fi gasite pe pagina de Facebook a evenimentului.