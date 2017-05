Filme pentru toată familia, la KINOdiseea Altfel

Articol webPR

O selectie de 13 filme care au impresionat juriile de profesionisti, tinerii cinefili, dar si publicul evenimentului la unele dintre cele 8 editii precedente ale festivalului, poate fi urmarita zileleacestea la Cinema MuzeulTaranului si Hollywood Multiplex Bucuresti Mall, in capitala, Cinema Dacia din Cluj, Cinema Arta din Arad si Cinema Trivale din Pitesti pana duminica, inclusiv. Programul complet poate fi consultat pe www.kinodiseea.ro.

Evenimentul este organizat pentru a oferi copiilor din Romania o modalitate educativa si distractiva de petrecere a saptamanii Scoala Altfel.Printre filmele programate se regasesc Ponyo, indragita animatie a regizorului japonez Hayao Miyazaki, Blanka, in regia lui Kohki Hasei, cel mai premiat film pentrucopii al anului, in Europ si filmul danez Concursul, in regia lui Martin Miehe-Renard, care a castigat la KINOdiseea 2014 atat marele premiu oferit de juriul KINOdiseea, cat si Premiul publicului.”Magia cinematografului este o parte importanta a copilariei. Filmele de la KINOdiseea, dincolo de valoarea artistica mare, au aceasta calitate, de a-i face pe cei mici sa descopere lumea inconjuratoare, de a-I ajuta sa fie mai empatici cu cei din jurul lor si sa inteleaga mai bine copiii, adultii si intamplarile din lumea in care traiesc. De asemenea, intr-o lume din ce in ce mai grabita, cu o cantitate mare de informatii provenite din media, reclame, etc., este important pentru copii sa isi dezvolte abilitatea de a discerne calitatea, realitatea, informatiile potrivite si sa isi dezvolte gandirea critic si capacitatea de intelegere.„, a declarat pentru Hotnews directorul festivalului, Daniel Mitulescu.