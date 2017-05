”Italian Wine and Food Day„ aduce in Bucuresti aromele Italiei

Articol webPR

Evenimentul, care beneficiaza de sprijinul partenerului media HoReCa., se inscrie in programul celei de-a noua editii a Festivalului Italian si are ca scop promovarea vinurilor si a produselor alimentare in Romania si in acelasi timp aproprierea consumatorilor romani de gusturile si aromele italiene.In deschidere vor lua cuvantul E.S. Marco Giungi, Ambasadorul Italiei la Bucuresti, domnul Luca Gentile, Director al biroului de la Bucuresti al Agentiei Italiene pentru Comert Exterior (ICE) si domnul Roberto Musneci, Presedintele Camerei de Comert italiana pentru Romania.Evenimentul continua cu un seminar organizat de Camera de Comert Italiana pentru Romania, intitulat "Prezentarea Raportului de constatare a cazurilor de Italian Sounding in sectorul retail alimentar din Romania - editia 2017". In cadrul evenimentului vor fi identificate si analizate acele produse alimentare care nu sunt de origine italiana, dar insala consumatorul printr-un nume care sa sune italienesc sau prin intermediul unui ambalaj care sa faca trimitere la Italia. In continuare va avea loc premierea restaurante certificate cu marca ”Ospitalita italiana”.In urmatoarea sesiune sunt prezentate cele 22 de societati italiene invitate de Agentia ICE si care reprezinta mai multe regiuni din Italia. Evenimentul va continua cu o degustare de vinuri si alte produse alimentare si cu intalniri B2B intre companiile italiene si operatorii locali: importatori/distribuitori de vinuri si/sau produse alimentare, buyers, achizitori din restaurante, manageri F&B ai hotelurilor, manageri si buyers din enoteci, sommelieri, magazine gourmet, wine-bar, ziaristi din presa de specialitate si generala.Produsele expuse de producatorii italieni acopera o gama vasta: vinuri si spumante, grappe, lichioruri, ulei de masline, produse din carne, mezeluri si dulciuri tipice, orez si produse din orez, cafea etc.Statisticile italiene indica faptul ca exporturile de produse agroalimentare si vinuri au atins in anul 2016 cifra de 38,4 miliarde de euro (+4% fata de 2015), reprezentand 9% din totalul exporturilor italiene, incurajatoare pentru atingerea obiectivului de 50 de miliarde de euro la sfarsitul deceniului.Italia este principalul producator si exportator de vinuri in lume, cu o productie in anul 2016 de 52,5 milioane de hectolitri, respectiv cu un export de 20,6 milioane de hectolitri (si o valoare de 5,6 miliarde de euro).Italia ocupa primul loc pe plan mondial cu cel mai mare numar de produse de calitate certificata: 291 produse alimentare (DOP, IGP, STG) si 523 vinuri (DOCG, DOC si IGT).Italian sounding este acel fenomen daunator prin care anumite produse se prezinta cu nume italian sau simboluri, culori si packaging care vor sa califice acel produs ca si italienesc, acesta fiind de fapt produs in alte tari si neavand nicio legatura cu Italia. Aceasta practica neloiala impreuna cu contrafacerea produselor agroalimentare italiene sunt doua fenomene in constanta crestere si au ca si efect real pacalirea consumatorului final.In clasamentul tarilor partenere ale Italiei pe anul 2016, Romania se situeaza pe locul 14 in lume si pe locul 20 in lume ca tara de destinatie a exporturilor de produse alimentare si bauturilor italiene, cu 354,9 milioane de euro (in crestere cu 19,8% fata de 2015).Principalele produse alimentare italiene exportate catre Romania in 2016 au fost urmatoarele: legume-fructe (76,6 milioane euro), dulciuri (42,1 milioane euro), carne si produse din carne (38,1 milioane de euro), cafea (34,2 milioane euro), conserve legume-fructe si sucuri (23,7 milioane euro), peste si conserve de peste (22,1 milioane de euro), produse lactate si branzeturi (20,9 milioane euro), paste fainoase (11,4 milioane euro), bauturi alcoolice (10,2 milioane euro), vinuri (9,8 milioane euro).Principalele produse exportate din Romania catre Italia in 2016 au fost urmatoarele: cereale (92,3 milioane euro), legume-fructe (44,5 milioane euro), produse din carne (27,8 milioane di euro), animale vii (22,4 milioane euro), produse lactate si branzeturi (10,3 milioane euro), dulciuri (8,8 milioane de euro), bauturi alcoolice (6,6 milioane euro), orez (6,4 milioane di euro) si miere (8 milioane euro),Festivalul Italian (15 mai - 15 iunie) organizat de ICE - Agentia Italiana pentru Comert Exterior Bucuresti, in colaborare cu Institutul Italian de Cultura si sub patronajul Ambasadei Italiei, reuneste o serie de evenimente dedicate promovarii produselor Made in Italy: produse alimentare, de imbracaminte, articole de mobilier, promotii in restaurantele italiene, evenimente culturale si multe altele.Programul festivalului este disponibil pe site-ul: www.festivalitalian.ro Pentru mai multe detalii: bucarest@ice.it