VIDEO OCS, Byron, Les Elephants Bizarres, E.M.I.L. si Helen canta la Bucharest Craft Beer Festival

Cei de lavor concerta pe. Trupa canta un fel de rock, s-a infiintat in 2006 si a lansat de atunci sase albume de studio si trei DVD-uri live. Cei de la Byron au filmat un concert in Salina Turda si un altul cu o fanfara militara si un cor de elevi. Au compus coloana sonora pentru un serial original HBO Romania, iar cel mai nou album al lor, „Eternal Return”, a fost inregistrat in High Resolution la Dublin.Pevor cantasi., infiintata in anul 2000, este una dintre cele mai longevive si mai cunoscute trupe de punk-rock din Romania. A urcat pe scenele tuturor festivalurilor importante din tara si a cantat in deschiderea legendarei trupe americane de punk-rock NOFX. Formatia are patru albume la activ.este considerata cea mai carismatica trupa de indie electro synthpop din Romania. De la formarea sa in 2007, componenta trupei ii include pe basistul Mihai Marin si solistul vocal Stefan Matei. O schimbare de componenta din 2014 i-a adus in formatie pe chitaristul Enver Mamut si pe Tudor Amarandei la clape. Tobosarul Bogdan Alexandrescu s-a alaturat si el formatiei in 2016. De-a lungul carierei, trupa a adunat sute de concerte de succes, dintre care cateva in cadrul unor festivaluri mari din tara, dar si in deschiderea unor nume mari ale scenei internationale, precum Roxette si Maroon 5.Pe 11 iunie vor cantasieste un proiect muzical ce dezvaluie un amestec de indie-electro-pop, in interpretarea unei voci cu pregatire si experienta in muzica jazz.implineste vara aceasta 20 de ani de activitate.prezinta fenomenul berii artizanale, un fenomen bazat pe individualitate, creativitate si experiment. Pe langa bere, vedeta evenimentului, festivalul propune si diverse tipuri de cidru si mancaruri deosebite. De la mancare mexicana sau burgeri gourmet, la barbecue texan si pizza traditionala, oferta culinara a festivalului va intregi pe deplin gustul aparte al berilor.Biletele pentru Bucharest Craft Beer Festival pot fi cumparate online pe www.iabilet.ro, la pretul de 17 lei pentru biletul de o zi si 45 de lei pentru un abonament de trei zile.Organizatorii pun la dispozitia publicului si o promotie Early Bird, astfel incat pana in data de 2 iunie, abonamentele vor avea pretul de 39 de lei.