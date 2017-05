Unde isi petrec romanii minivacanta de Rusalii:Valea Prahovei, Delta Dunarii si Budapesta

Printre destinatiile cele mai cautate de Rusalii se regasesc: Sovata, Poiana Brasov, Bucovina, Delta Dunarii si Budapesta, aceasta din urma fiind preferata de romanii din Vestul tarii.Cele mai multe optiuni de cazare in statiuneaofera servicii de wellness care includ SPA, bazine cu apa sarata, sauna si tratamente cu aburi. Preturile pentru o noapte de cazare in perioada Rusaliilor incep de la 60 lei.In, turistii au putut alege de la hoteluri de lux cu toate serviciile incluse pana la cabane intime situate la altitudine. Pretul cazarii in Poiana Brasov incepe de la 150 lei pe noapte.Una dintre cele mai populare destinatii pentru petrecerea vacantei de Rusalii in stil traditional este. Pretul unei nopti de cazare porneste de la 100 lei pe noapte.Dobrogea gazduieste unul dintre arealele naturale unice in Europa, iar hotelierii stiu cum sa valorifice zonele dinpentru a fi pe placul vizitatorilor. Acestia au pregatit excursii tematice, plimbari cu barca si preparate speciale pe baza de peste. Turistii pot gasi numeroase unitati de cazare in Delta Dunarii sau imprejurimi pornind de la 90 lei pe noapte.Romanii care locuiesc in vestul tarii, aproape de granita cu Ungaria, au decis sa vizitezeca optiune de vacanta pentru petrecerea weekendului prelungit de Rusalii. Denumitasi „capitala relaxarii”, Budapesta oferaturistilor 120 de complexe cu bai termale. In ceea ce priveste bugetul, sunt pensiuni si hoteluri pentru toate buzunarele. Pretul pentru o noapte petrecutac in capitala Ungariei in perioada sarbatorilor de Rusalii incepe de la de la 63 lei.Bugetul romanilor pentru un sejur de Rusalii se incadreaza intre 450-800 lei/ persoana / trei nopti de cazare.Procentajul rezervarilor la hoteluri in perioada Rusaliilor a crescut cu 30% fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform estimarilor platformei de rezervari hoteliere HotelGuru.ro