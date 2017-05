Festivalul Filmelor Romanesti se desfasoara intre 31 mai si 6 iunie in Bucuresti; Sieranevada deschide cea de-a doua editie

“Sieranevada", productia multipremiata national si international, regizata de Cristi Puiu, care a fost nominalizata international pentru distinctia suprema Palme d’Or la Festival de Cannes in 2016, si a fost propunerea Romaniei la premiile Oscar anul acesta va deschide cea de-a doua editie a Festivalului Filmelor Romanesti, miercuri, 31 mai, de la ora 21:00.Vizionarea filmului “Sieranevada” se va face in prezenta regizorului. Astfel, vizitatorii vor putea sa afle mai multe despre conceptual sin spatele filmului, dar si detalii despre actori si interpretarile lor, direct de la cineastul Cristi Puiu.Sursa foto:Laszlo RudalyLungmetrajul va fi proiectat pe un ecran de mari dimensiuni, cu ajutorul unui proiector unic in Romania, creat special pentru proiectii in aer liber, cu o capacitate de 35.000 de lumeni.In cadrul festivalului vor rula, printre altele, filmele “Moartea domnului Lazarescu”, “Aurora” si “Marfa si banii”, semnate tot de Cristi Puiu, regizorul roman care are la activ 15 filme regizate, un premiu şi o nominalizare Cannes, un premiu Berlin, 3 nominalizari la Academia Europeana de Film, 6 premii şi o nominalizare Gopo, o nominalizare TIFF.In plus, intre 1 si 6 iunie, vor fi proiectate si alte productii cinematografice romanesti, cum ar fi “Rocker” si “Morgen”, regizate de Marian Crisan, “Acasa la tata”, de Andrei Cohn si Metrobranding, in regia Anei Vlad si a lui Adi Voicu.Intrarea la eveniment este libera.