Ultima reprezentatie a spectacolului "No Man's Land" din aceasta stagiune se joaca in week-end la TNB

Ultima reprezentatie a spectacolului No Man's Land din aceasta stagiune, cu actorii Richard Bovnoczi, Mihai Calin si Ciprian Nicula, va avea loc sambata, 27 mai, de la ora 19:30, la Teatrul National "I.L. Caragiale" Bucuresti, Sala Studio.Productia, care ii are in rolurile principale pe Richard Bovnoczki (nominalizat, pentru rolul din aceast spectacol la Premiile UNITER pentru cel mai bun actor in rol principal), Mihai Calin si Ciprian Nicula, este o satira impotriva razboaielor de pretutindeni, dar si impotriva comunitatii internationale si a presei in goana dupa senzational si rating. O comedie neagra despre razboi care aminteste de celebrul roman CATCH-22 sau de serialul M*A*S*H.No Man's Land este un spectacol in regia lui Alexander Morfov, sconografia Nikola Toromanov- nume extrem de cunoscute datorita montarilor anterioare de la TNB (Furtuna si Vizita batranei doamne).Spectacolul are la baza o adaptare scenica dupa un film premiat cu Oscar (No Man's Land de Danis Tanovic, Oscar pentru Cel mai bun film strain, 2001). In total, filmul lui Tanovic a obtinut 42 de premii, printre care Premiul Academiei Europene de Film pentru Cel mai bun scenariu, Premiul Cesar pentru Cel mai bun film artistic, Globul de Aur pentru Cel mai bun film strain.