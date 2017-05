​​FOTO 7 motive sa mergi la Disneyland Paris, indiferent de varsta

„Dacă poţi visa un lucru, înseamnă că poate fi făcut”

„Nu îmi plac grădinile obişnuite. Îmi place natura sălbatică. Cred că am un instinct de sălbăticie în mine”



“Nu e nimic de facut pentru parinti in parcurile de distractii. Trebuie sa existe un loc in care intreaga familie sa se poata amuza”





“Disneyland nu va fi gata niciodata. El va continua sa se dezvolte atâta vreme cât oamenii îşi vor dori ca visele să li se transforme în realitate”

Scurta istorie Disneyland Paris

cele mai multe Oscaruri din istoria Academiei americane de film

Trenurile, pasiunea lui Walt Disney

prieten cu Salvador Dali

Chiar de la primii pasi pe care-i faci in complexul Disneyland Paris, te afunzi intr-o lume magica, despre care se spune - pe buna dreptate- , ca este „locul unde visele devin realitate.”- Walt DisneyAici nu exista angajati, ci membri ai echipei, ai familiei Disney, dupa cum marturiseste Damien, cel care se ocupa de relatia cu presa. Asadar, primul contact il ai cu staff-ul. Un staff divers, format din pusti de 15 ani, parca desprinsi de pe platorurile de filmare, si domni imbracati elegant, care te indruma in calatoria Disneyland cu cel mai contagios zambet din Univers. Cu cat de indepartezi mai mult, cu atat iti lasi grijile si gandurile in urma si incepi sa vezi cat mai multi oameni, atat copii, cat si adulti in toata firea, cu gurile cascate de uimire si cu sclipiri in priviri. Nu degeaba cea de-a 25-a aniversare se numeste „A Sparkling 25th Anniversary: It’s time to sparkle (n.r e timpul sa stralucesti) si o are ca vedeta pe TinkerBell. In jur abunda o stare de reverie si bucurie molipsitoare, care-ti ramane in amintire zile bune dupa ce vei fi parasit statiunea. Si apoi, cum sa fii altfel decat fericit intr-un loc care arata asa?Intre show-uri, Mickey Mouse si prietenii lui se plimba prin Fantasyland si dau autografe. Cei mici sunt in extaz, iar la cozi stau zeci de mini Mickey Mouse, muschetari si printese. Isi rod unghiile de nerabdare, se bat cu sabiile si se tavalesc pe jos, imaginandu-si probabil ca se dau de-a dura pe dealurile din desenele animate pe care le contureaza in mintea lor.L-am intalnit pe Mickey intr-unul dintre restaurantele din Disneyland, chiar dupa micul-dejun. Aparitia lui a crescut pulsul tuturor celor prezenti, care au facut ochii mari si aproape li s-au oprit clatitele in gat. Am reusit sa-i fur o imbratisare, care a functionat ca un burete terapeutic. Apoi l-am intrebat pe Damien, ghidul nostru, daca cel care il joaca pe Mickey a fost la vreo scoala de imbratisat, iar el s-a uitat dezaprobator la mine si mi-a spus ca nu intelege intrebarea.„- Am vazut o sumedenie de spectacole aici, personajele sunt interpretate de profesionisti, de muzicieni, de dansatori?- La ce te referi? Personajele sunt reale.- Am auzit povestea cum ca Mickey e real, dar totusi, sunt actori?- Sunt socat, de ce ma intrebi astfel de lucruri? Noi, cei de aici, nu venim la serviciu, nu avem un job, ci fiecare isi joaca rolul. Alina, stop asking me this!”Mai tarziu, Damien mi-a marturisit ca fiecare membru al echipei Disney a participat la un casting inainte de “angajare”, nu la un interviu. Cu toate acestea, a reusit sa ma convinga. Toate personajele sunt reale!Parada Disneyland este programata sa inceapa in fiecare zi la ora 17:00, cu mici modificari. Cu cateva ore inainte, vizitatorii iau pauza de la activitatile din parcuri si se indreapta spre Main Street pentru a ocupa cele mai bune locuri. E sarbatoare. Personajele vin val-vartej sub si prin diferite forme; fie dansand, fie fluturandu-si palmele cu o eleganta demna de invidiat chiar si de regina Marii Britanii, in timp ce altele isi fac aparitia coborand din nave spatiale si broaste testoase uriase. Cele mai indragite cupluri din istoria Disney, de la Minnie Mouse & Mickey Mouse, Rapunzel & Flynn, pana la Printesa (Tiana) & Broscoiul si Frumoasa & Bestia, ii fac pe copiii mari si pe cei mici sa exalte. Sunt foarte multe personaje si nu vrei sa-ti scapa vreunul. Devine la fel de greu de urmarit precum un meci de ping-pong intre doi campioni mondiali, doar ca de data aceasta e cu printese, faraoni, ninja, baloane cu apa colorate si sclipici. Muzica si sonorizarea impecabila fac din Parada Disneyland un tablou complet.Orice fotografie facuta in fata castelului Frumoasei din Padurea Adormita se apropie de perfectiune. Asta pentru ca in Disneyland totul e foarte bine gandit. Castelul este putin diferit fata de cel din Florida si asta pentru ca in Paris ploua mai des decat in State, iar cerul e mai mult gri decat albastru, asa ca la Disneyland Paris, castelul are mai mult roz cenusiu decat alb. De ce? Ca sa iasa perfect in fotografii, indiferent de conditiile meteorologice. How cool is that?Sursa foto: Diana Enciu - www.fabulpusmuses.net „Frumusetea consta in micile detalii”, o spunere suprasaturata. Ei, Disneyland bate cliseele! Aici estetica frumosului e la ea acasa, chiar si cele mai mici amanunte fiind foarte bine puse la punct. Fie ca vorbim despre copaci care iau forma lui Mickey Mouse, grilaje pe care trebuie sa le privesti atent ca sa-i vezi ciocul lui Donald, ori niste cifre scrise pe vreun canal pe care pasesti. De pilda, daca nu stii ca celebrul soarece s-a nascut pe 12, iar creatorul sau, Walt Disney, pe 5 decembrie, s-ar putea ca 1205 sa nu-ti spuna mare lucru. Dualitate. Tocmai de aceea te simti ca si cum ai fi in doua locuri in acelasi timp. O industrie mai degraba de divertisment, decat de turism, spun oameni din interiorul companiei, gandita dupa modelul american, Disneyland Paris te poarta intr-o calatorie prin America, cu iz frantuzesc.In plus, in locul acesta magia nu doarme niciodata. La ora 23.00, dupa ce ultimii vizitatori parasesc parcul, o parte dintre cei peste 15.000 de membri ai echipei Disney termina o zi de munca, o alta parte abia incepe. Este vorba de gradinari, despre care se zvoneste ca ar fi cam cei mai buni din Franta, si cei care se ocupa de curatenie. Fiecare alee si fiecare geam trebuie sa fie perfect intretinute a doua zi, cand Disneyland Paris isi deschide portile pentru o noua serie de oameni.– Walt DisneyPotrivit Wikipedia, conceptul de Disneyland a început Intr-o duminica atunci cand Walt Disney a fost in vizita la Griffith Park cu fiicele sale Diane si Sharon. In timp ce ele fAceau o plimbare la Merry-go-round, el a venit cu ideea de a crea un loc in care adultii si copiii lor ar putea merge sa se distreze impreuna.Disneyland Paris are la baza doua parcuri, unul deschis inca de la inceputurile complexului, Disneyland Park, cu cinci zone in care vizitatorii se pot distra, Main Street U.S.A., Frontierland, Adventuredland, Fantasyland si Discoveryland; si un al doilea parc, Walt Disney Studios Park, unde vizitatorii pot patrunde in lumea filmelor si a animatiei, fiindu-le explicat intreg procesul de creatie.Daca iti plac senzatiile tari,, un bloc aflat in paragina din care cazi in gol cu liftul 13 etaje,, un tren care te plimba cu 100km/h printr-un tunel si in care chiar te simti ca un rock-star, siar trebui sa fie pe lista lucrurilor de facut la Disneyland.Nici, ori noua atractie pentru fanii, nu sunt de ratat. Sfatul nostru este sa va descarcati aplicatia mobila si hartile. Le gasiti aici.Spectacolul de lumini de pe Castelul Frumoasei din Padurea Adormita incheie programul Disneyland si este, fara indoiala, un show pe care oricine ar trebui sa-l vada. Muzica perfect sincronizata cu fantani dansatoare, artificii, copaci care se misca si lasere, in timp ce pe Castel sunt proiectate secvente din Mica Sirena, Frumoasa si Bestia ori Regatul de Gheata incropesc un show lacrimogen care-ti face pielea de gaina.– Walt DisneyPrimul parc numit Disneyland Park a fost deschis pe 12 aprilie 1992 si se intinde pe 51 de hectare de teren, fiind structurat pe cinci zone:Main Street, U.S.A.; Frontierland; Adventureland; Fantasyland si Discoveryland. Cel de-al doilea, Walt Disney Studios Park, a fost lansat pe 16 martie 2002.In toate parcurile si restaurantele din hotelurile Disney se gaseste untul Beurre d’Isigny. D’Isigni este un orasel din zona de vest a Frantei, de unde provine familia lui Walt Disney, povesteste Damien. Legenda spune ca atunci cand familia lui Walt Disney s-a mutat in America, la granita au fost intrebati care este numele de familie, stra stra bunicul lui Walt nestiind engleza si crezand ca este intrebat de unde vine, a raspuns D’Isigny. Politistul de frontiera a inteles Disney.Cand a ajuns la Los Angeles, Walt Disney avea un buzunar 40 de dolari si un desen neterminat. Fiindu-i teama ca nu va putea concura cu studiorile din New York, a vrut sa abandoneze animatia, mai ales ca prima sa ambitie a fost sa devina regizor de film. A incercat sa-si gaseasca un loc de munca la toate studiourile din oras, insa fara succes.Mai tarziu a pus bazele, impreuna cu fratele sau Roy, primului studio, unde o angajeaza secretara pe Lillian. Cateva luni mai tarziu avea sa-i devina sotie.In 1928 l-a creat pe Mickey Mouse, care s-a numit initial Mortimer, insa Lilian a considerat numele nepotrivit. Chiar Walt Disney a fost vocea soarecelui pana in 1946, cand rolul a fost preluat de Jim McDonald.A castigat, 22, si detine recordul pentru cele mai multe nominalizari, 59.. Povestea spune ca tatal si unchiul sau obisnuiau sa lucreze la caile ferate, iar Walt Disney a vandut ziare si gustari in trenuri. In timpul unei calatorii din New York la Los Angeles, l-ar fi schitat pe soarecele Mortimer, devenit mai tarziu Michey Mouse.A fost, cu care a lucrat impreuna la un film, insa productia n-a mai iesit pe piata. Exista doar o varianta scurta.Linia aeriana preferata de Disneyland Paris este Air France, care are zilnic cate trei zboruri spre aeroportul Charles de Gaulle din Paris. Mai multe detalii pe www.airfrance.ro Cateva dintre fotografiile din acest articol sunt luate de pe www.disneylandparis.co.uk