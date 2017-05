Ghid de 1 iunie: ce evenimente si concerte avem in Bucuresti

Wise Trumpets anunta lansarea spectacolului "Harry Potter si piatra filozofala in Concert" pe 1 iunie, ora 19:00, la Sala Palatului, ca parte a seriei de concerte dedicate filmelor Harry Potter. La concert va participa Orchestra Simfonica Bucuresti, care va interpreta fiecare nota din coloana sonora originala compusa de John Williams, sincronizandu-se cu proiectia peliculei in HD, pe un ecran de 20 metri.Joi, de la ora 10.00, in parcarea Salii Polivalente "Oraselul Copiilor" din Bucuresti, are loc singurul eveniment dedicat micilor pasionati de pedalat, Parada Micilor Biciclisti, unde sunt asteptati copii de toate varstele, indiferent de tipul de bicicleta folosit, pentru a atrage atentia societatii ca noua generatie de biciclisti se pregateste sa reduca poluarea care sufoca orasele Romaniei. Scopul principal este acela de a-i invata pe cei mici principiile de baza pentru a deveni viitori biciclisti urbani responsabili, intr-un mediu relaxat si plin de veselie. Fiecare etapa parcursa va fi bifata in Brevetul Micului Biciclist, pe care fiecare participant il va avea in kit-ul de inscriere, alaturi de alte cadouri speciale pentru ei.La ora, micii biciclisti vor porni intr-o parada de veselie, culoare si claxoane, prin Oraselul Copiilor.Cea mai mare suprafata de led montata la Arenele Romane, 260 de mp de ecrane de ultima generatie si un show de peste doua ore si jumatate, la care muncesc peste 100 de oameni, sunt cateva dintre elementele concertului pe care il va sustine Smiley joi, 1 iunie, la Arenele Romane din Bucuresti, prin care artistul roman sarbatoreste 10 ani de cariera solo. Andrei Tiberiu Maria, cunoscut sub numele de scena Smiley, este un cantaret, compozitor, producator, prezentator si actor roman, fost membru al trupei Simplu. Artistul a inceput si o cariera solo, iar in 2008 si-a lansat primul album - "In lipsa mea", premiat cu un disc de aur si a primit distinctia ''Best album'' la Romanian Music Awards.Cismigiul Copiilor, organizat prin Arcub, va transforma si in acest an aleile parcului Cismigiu intr-un spatiu al distractiei, cu provocari creative si ore intregi de amuzament. Cei mici sunt asteptati cu spectacole de dans, concerte sustinute de corurile de copii, jocuri, piese de teatru si reprize de face painting. Evenimentul va avea loc joi, 1 iunie, intre orele 11:00 si 21:00.Pe scena din Parcul Cismigiu vor urca grupul DoReMi, cu un spectacol de dans si momente artistice vocale, Corul de copii Allegretto, Grupul vocal Melodia, dansatorii de la scoala Show Dance Art si grupul vocal Sunetul Muzicii. Ziua de distractie se va incheia cu trei dintre cele mai in voga nume ale momentului in muzica romaneasca: Alina Eremia si Nicole Cherry si Formatia The Motans. In plus, marionetele si actorii independeti le dau intalnire tuturor copiilor "La Cetate", cu spectacole de teatru, reprize de dans si jocuri antrenante. Vor fi puse in scena, printre altele, spectacolele "Rapunzel" si "Ursul pacalit de vulpe".Cea de-a V-a editie a Festivalului Copiilor isi deschide portile in perioada 1-4 iunie, intre orele 10.00-20.00, in Parcul Herastrau, intrarea Charles de Gaulle. Organizat in fiecare an in preajma zilei de 1 Iunie, acest eveniment se adreseaza copiilor cu varste cuprinse intre 3-12 ani si isi propune sa ii sarbatoreasca pe cei mici intr-un mediu distractiv si plin de veselie.Tot in Parcul Herastrau, cei mici sunt invitati la o calatorie in timp, avand posibilitatea sa cunoasca farmecul Bucurestiului Interbelic. Atmosfera acelei perioade va prinde contur prin panouri reprezentative, masina de epoca, animatori pe picioroange, statui vivante, pictori, studio foto ambulant, flasnetar si Roata Norocului.In Parcul "Lumea Copiilor", seria spectacolelor va fi deschisa incepand cu ora 16.00 de trupa celebrului dansator, Piticul. Pe scena vor urca apoi, de la ora 17.30, premiantii Colegiului National de Arte "Dinu Lipatti", urmati de actorii Teatrului Tandarica, ce si-au propus sa imparta zambete copiilor cu piesa "Motanul Incaltat". Seara va continua cu momente artistice sustinute de trupa "Indragostiti de Muzica" dar si de interpretii Ada Cercel, Mellina, Lidia Buble si Stefan Stan & Band.Pe 2 iunie vor urca pe scena Tavi Colen, Emma , Andreea Balan si multi altii, pe 3 iunie Diana Vasian, Simona Nae, Amna, Corina si showmanul Horia Brenciu, iar pe 4 Anna Lesko, Alex Velea, Antonia si Stefan Banica.Prin Bucuresti va circula Tramvaiul copiilor, iar cei mici, insotiti de parinti sau bunici se vor bucura nu numai de o plimbare placuta ci si de atelierele inedite pregatite pentru ei.In timpul calatoriei cei mici vor citi fragmente din povesti, vor desena si isi vor imagina cum ar arata Bucurestiul altfel.Tramvaiul va face doua curse cu plecari la ora 11:00 si la ora 13:15 de la Depoul Dudesti spre Sura Mare oprind in statiileP-ta Hurmuzachi si Bucur Obor. Returul, cu plecari de la Sura Mare, la orele 12:30 si 14:45, presupune o statie la Colegiul Gheorghe Sincai. Apoi tramvaiul cu povesti si povestitori isi continua drumul fara oprire pana la Depoul Dudesti.Pe 1 iunie, in incinta Gradinii Zoologice, sunt organizate o serie de activitati educative pentru a sarbatori Ziua Internationala a Copilului, dar si Ziua Mondiala a Mediului. Scopul acestor activitati este promovarea in randul tinerei generatii a unor comportamente responsabile fata de natura. Copiii si adolescentii cu varsta de pana la 18 ani vor avea acces gratuit in incinta Gradinii Zoologice. Copiii pot aduce cate o carte care va fi donata altor copii mai putin norocosi.Ce se mai intampla in Bucuresti zilele urmatoare:In perioada 3- 4 iunie, intre orele 10:00 si 21:00, bucurestenii sunt invitati sa participe la cea de-a doua editie a evenimentului "La pas pe Calea Victoriei", prin care una din cele mai frumoase artere ale Bucurestiului este transformata in zona pietonala. Mai exact, locuitorii Capitalei se vor putea bucura de un traseu animat de o serie de activitati recreative, pe segmentul cuprins intre Piata Victoriei si Strada George Enescu.Noutatea acestei editii este data de jocurile copilariei de altadata. Calea Victoriei va deveni astfel un imens teren de joaca, dedicat Zilei Copilului. Nu vor lipsi de la aceasta editie nici atelierele de creatie. Pe tot parcursul segmentului pietonal, bucurestenii vor putea admira expozitia de panouri "La pas pe Calea Victoriei", care va aduce in prim-plan istoria si parfumul Bucurestiului de altadata.Pana pe 5 iunie, in Bucuresti are loc cea de-a VII - a editie a Festivalului International de Statui Vivante, cu invitati straini din tari precum Austria, Olanda si China. Peste 50 de statui vivante vor putea fi intalnite in patru spatii din Bucuresti. Este vorba de gradina Casei Filipescu Cesianu (30 mai) si parcurile Humulesti (31 mai, 1 iunie), Crangasi (2 si 3 iunie) si Herastrau (4 si 5 iunie).