Corul Armatei Rosii: "dupa accidentul de la Soci, am primit consiliere psihologica"

"Asta e viata de artist, trebuie sa calatoresti ca sa canti pe scena. Sigur, a existat o frica dupa cele intamplate - am zburat pe 23 februarie din nou la Soci, la locul tragediei. Ministerul Apararii ne-a asigurat consiliere psihologica si Corul isi face datoria destoinic. Viata este impredictibila, fie ca zbori, fie ca esti la volanul masinii. Chiar daca tu esti atent, un alt sofer, dintr-o alta masina, poate sa nu fie. Incerc sa fiu o fire pozitiva, desi ma simt singur. Realizez ca intr-o fractiune de secunda mi-am pierdut prieteni, mai bine zis, o parte din familie" - spune Iosif Kobzon, prim-solist al corului."Cei mai multi din colegii mei sunt inmormantati in cimitirul Armatei. In sala de repetitie arde mereu o lumanare pentru ei. Cei mai afectati au fost dansatorii, in momentul tragediei ramasesera doar 4 baieti din corpul de balet. Inca se fac preselectii pentru a ocupa locurile fetelor" mai adauga Kobzon. Pe scena de la Bucuresti vor evolua 120 de artisti, iar repertoriul, 100% rusesc, va include bijuterii muzicale precum Ochi Cernye sau Kalinka. Spectacolul "The Great Revival" straluceste prin dansurile autentice si garderoba somptuoasa, impresionanta, incluzand zeci de costume lucrate cu migala si talent.Biletele sunt disponibile la preturile de 100 lei (categoria III), 150 lei (categoria II), 200 lei (categoria I), 250 lei (categoria VIP). Pot fi cumparate online, prin eventim.ro, bilet.ro, Iabilet.ro, myticket.ro, blt.ro si bilete.ro, si in format fizic, de la casele de bilete ale Salii Palatului, Magazinul Muzica, Libraria Mihai Eminescu, oficiile Postei Romane semnalizate Bilete.ro si din magazinele Vodafone.