webPR: FESTIVALUL AMINTIRI DIN COPILARIE. Editia a IV-a, 7-11 iunie 2017, Parcul Kiseleff - Bucuresti

Festivalul, aflat la cea de-a IV-a editie, reuneste pe durata celor cinci zile o multime de evenimente si activitati: spectacole si concerte, instalatii creative si jocuri haioase pentru tineri exploratori, ateliere si demonstratii dintre cele mai interesante sau lecturi de povesti printre perne fermecate.Cei mici - si mari deopotriva - vor avea ocazia sa urmareasca actori, instrumentisti, dansatori si acrobati veniti de departe. Printre musafiri se numara trupe si companii din Germania (Dulce Compania si Aras Stilt Band), Olanda (Het Mobiele Naaiatelier), Franta (Cie Mandingue), Italia (Fanfara Amaseno), Elvetia (Orchestra Fluturilor), dar si artisti din Israel (coregraful Ofir Yudilevitch si trupa de percutionisti Navon Amos & Demente Drummers), a caror prezenta este posibila cu sprijinul Ambasadei Statului Israel in Romania.Acestora li se adauga artisti si facilitatori locali care vor anima programul la scena, unde sunt programate spectacole de teatru de papusi, ventrilocie, improvizatie, show-uri cu baloane de sapun, momente de magie, jonglerii si acrobatii. Surprize vin si din alte zone ale parcului, care au fost transformate in centre de activitati: Amfiteatrul bucuriei, Poienita botoseilor, Peluza simfonica, Patutul fermecat sau Copacul colorat.Tot pe scena vor urca si protagonistii unei serii de concerte: de la jazz (Jazzappella, Jazz for Kids) si muzica clasica (Bucharest Winds) la muzica veche romaneasca (Trei Parale & Maruca Iordan) sau ritmuri rock (reinterpretate de Corul de Copii al Operei Nationale Bucuresti).Una dintre activitatile cele mai indragite din cadrul editiilor anterioare ale Festivalului revine si anul acesta, sub forma atelierelor de creatie si recreatie. Coordonate de un grup de artisti plastici, inspirati si prietenosi, atelierele de creativitate pentru copii au loc zilnic, programul desfasurandu-se cu sprijinul Loteriei Romane.Parada Teatrelor pentru Copii / Foto: Teatrul Ion CreangaIar duminica, 11 iunie, la ora 11.00, tinerii spectatori sunt asteptati pe Soseaua Kiseleff, pentru a urmari Parada Teatrelor pentru Copii, traditionala plimbare a celor mai indragite personaje, reunite intr-un alai de poveste.Alaturi de fluturii colorati si acrobatii pe catalige, care au venit de peste mari si tari pentru a anima festivalul, defileaza artisti de la Teatrul Ion Creanga, Circ & Variete Globus si Opera Comica pentru Copii, tineri cantareti (Ansamblul vocal-instrumental Nova), dansatori (Trouble Dance Company) si sportivi talentati (Instinct Taekwondo Team, Club Sportiv Radu Sensey, Kempo-Muay, Federatia Romana de Judo, Federatia Romana de Lupte si Federatia Romana de Sambo). Alaiul este insotit de reprezentanti de la Ministerul Apararii Nationale (MApN), Politia Romana, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) - Detasamentul de Voluntari si Asociatia Traditii Militare.Parada se incheie in alveolele de pe Soseaua Kiseleff (spre Piata Victoriei), la ora 11.30, cu o demonstratie Drill Team sustinuta de Brigada 30 Garda "Mihai Viteazul", alaturi de Muzica Reprezentativa a Armatei.Programul continua pe acordurile Fanfarei Amaseno, care va conduce publicul spre scena si spre peluzele care gazduiesc, incepand cu ora 12.00, activitatile realizate de partenerii institutionali: IGSU si Politia Romana. Acestia le vor prezenta copiilor si tinerilor prezenti in parc o serie de masuri de preventie si educatie, menite sa incurajeze adoptarea unui comportament adecvat in situatii limita.Un alt punct de atractie al zilei de duminica il constituie programul propus de Baza de instruire pentru Vanatori de munte "Bucegi" - Predeal, cei mici fiind invitati intre orele 12.00 si 18.00 sa testeze tiroliana si peretele de escalada instalate de reprezentantii MApN.Programul detaliat si harta Festivalului sunt disponibile online, pe www.amintirifest.ro si www.teatrulioncreanga.ro si pe pagina Facebook.com/TeatrulIonCreanga.Aras Stilt Band / Foto: Teatrul Ion CreangaALEEA CU ATELIERE10.00 - 20.00, Ateliere de creatie si recreatie, Teatrul Ion CreangaPOIANA BOTOSEILOR11.00 - 11.30, Atelier de balet (3-5 ani), coord. Victoria Daschievici (Victoria Dance Studio)12.00 - 12.30, Atelier de balet (3-5 ani), coord. Victoria Daschievici (Victoria Dance Studio)18.00 - 18.30, Atelier de Yoga pentru copii (2-4 ani) si parinti, coord. Mihaela Jipa (Bliss Yoga)AMFITEATRUL BUCURIEI11.00 - 12.00, Demonstratie de Judo, Muay Thai, Sambo, Lupte si Taekwondo13.00 - 15.00, Insula sonora: improvizatie muzicala16.00 - 16.45, "Capra cu trei iezi", spectacol-atelier de teatru de umbre, Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti"COPACUL COLORAT11.00 - 13.00, Joaca in gasca: jocuri si provocari pe echipe, coord. Cristian Rus15.00 - 16.00, Insula sonora: improvizatie muzicalaPELUZA SIMFONICA15.00 - 18.00, "Sunetul masinilor de cusut", spectacol stradal, Het Mobiele Naaiatelier, OlandaSCENA17.00 - 17.45, Cie Mandingue, Franta17.45 - 18.15, Trouble Crew Show18.15 - 18.30, Jonglerii si acrobatii, Circ & Variete Globus18.30 - 19.30, Trei Parale & Maruca Iordan19.30 - 20.15, Cie Mandingue, Franta20.15 - 21.00, Karaoke cu Rares VarniotePATUTUL FERMECAT17.00 - 18.00, Lecturi de povesti cu actrita Monica Florescu, Teatrul Ion CreangaGravitas / Foto: Ofir YudilevitchALEEA CU ATELIERE10.00 - 20.00, Ateliere de creatie si recreatie, Teatrul Ion CreangaSCENA10.20 - 11.00, "De-a Micul Print", spectacol (4-6 ani), Teatrul Ion Creanga17.00 - 17.45, Cie Mandingue, Franta17.45 - 18.15, Trouble Crew Show18.15 - 18.55, Jonglerii si acrobatii, Circ & Variete Globus19.30 - 20.15, Cie Mandingue, Franta20.15 - 21.00, Karaoke cu Rares VarnioteAMFITEATRUL BUCURIEI11.00 - 12.00, Demonstratie de Judo, Muay Thai, Sambo, Lupte si Taekwondo13.00 - 15.00, Insula sonora: improvizatie muzicala19.00 - 19.30, "Gravitas", spectacol de dans (4+), de Ofir Yudilevitch, Israel21.00 - 21.30, "Gravitas", spectacol de dans (4+), de Ofir Yudilevitch, IsraelPOIANA BOTOSEILOR11.00 - 12.00, Atelier de Yoga (5-8 ani), coord. Andreea Pautov Ionita (Suntuncopac - Yoga Studio & more)14.00 - 15.00, Atelier de pilates pentru viitoare mamici, coord. Roxana Ivanescu (Pilates Rocks Studio)COPACUL COLORAT11.00 - 13.00, Joaca in gasca: jocuri si provocari pe echipe, coord. Cristian Rus15.00 - 17.00, Insula sonora: improvizatie muzicalaPELUZA SIMFONICA15.00 - 18.00, "Sunetul masinilor de cusut", spectacol stradal, Het Mobiele Naaiatelier, OlandaPATUTUL FERMECAT18.00 - 19.00, Lectura Pandora M: "Copiii spun... emotiile sunt bune", cu Virgil Iantu si ilustratoarea Irina Maria Iliescu19.30 - 20.00, Lecturi de povesti cu actrita Monica Florescu, Teatrul Ion CreangaAteliere de creatie si recreatie / Foto: Teatrul Ion CreangaALEEA CU ATELIERE10.00 - 20.00, Ateliere de creatie si recreatie, Teatrul Ion CreangaSCENA10.15 - 11.00, Orchestra Fluturilor, Elvetia16.15 - 17.00, Cie Mandingue, Franta17.00 - 17.55, Jazz for Kids18.00 - 18.40, Orchestra Fluturilor, Elvetia18.40 - 19.00, Alex Stefanescu si chitara lui fantastica19.30 - 20.00, Jazzappella20.00 - 20.15, Jonglerii si acrobatii, Circ & Variete Globus20.15 - 21.00, Fanfara Amaseno, ItaliaPATUTUL FERMECAT11.00 - 12.00, Lectura Pandora M: "Pentru Petrica, iepurasul meu cu ochii rosii", cu Sinziana Popescu si ilustratoarea Iuliana Ignat20.00 - 20.30, Lecturi de povesti cu actrita Cerasela Popescu, Teatrul Ion CreangaCOPACUL COLORAT11.00 - 13.00, Joaca in gasca: jocuri si provocari pe echipe, coord. Cristian Rus15.30 - 16.10, Spectacol stradal de percutie, Aras Stilt Band, GermaniaAMFITEATRUL BUCURIEI13.00 - 16.00, Insula sonora: improvizatie muzicala19.00 - 19.30, "Gravitas", spectacol de dans (4+), de Ofir Yudilevitch, Israel21.00 - 21.30, "Gravitas", spectacol de dans (4+), de Ofir Yudilevitch, IsraelPELUZA SIMFONICA15.00 - 18.00, "Sunetul masinilor de cusut", spectacol stradal, Het Mobiele Naaiatelier, OlandaCORABIA FANTEZIEI - PELUZA17.45 - 18.25, Spectacol stradal de percutie, Aras Stilt Band, Germania19.30 - 20.00, Spectacol stradal de percutie, Aras Stilt Band, GermaniaPOIANA BOTOSEILOR18.30 - 19.00, "Buna dimineata!", spectacol pentru copii sub 3 ani, Teatrul Ion CreangaPIATA REGELUI - PELUZA19.30 - 20.15, Cie Mandingue, FrantaDulce Compania / Foto: Teatrul Ion CreangaALEEA CU ATELIERE10.00 - 20.00, Ateliere de creatie si recreatie, Teatrul Ion CreangaPOIANA BOTOSEILOR10.00 - 10.45, "Nasucul rosu" - Workshop de miscare pentru copii (2-4 ani), coord. Andra Burca11.30 - 12.00, Atelier de Yoga pentru copii (2-4 ani) si parinti, coord. Mihaela Jipa (Bliss Yoga)18.00 - 18.30, "Pernuta somnoroasa", spectacol pentru copii sub 3 ani, Teatrul Ion CreangaAMFITEATRUL BUCURIEI10.00 - 11.00, Insula sonora: improvizatie muzicalaSCENA10.45 - 11.00, Jonglerii si acrobatii, Circ & Variete Globus11.00 - 11.40, Orchestra Fluturilor, Elvetia13.00 - 13.45, Atelier de pantomima, coord. Magda Francu si Bogdan Fanariu14.00 - 14.40, "E ora de papusi!", spectacol de teatru de papusi, Ana Craciun-Lambru14.45 - 15.30, Karaoke cu Rares Varniote16.10 - 16.40, Trouble Crew Show17.00 - 17.45, "aRITMic", spectacol de percutie, Navon Amos si Demente, Israel17.45 - 18.15, Momente de magie cu Abel19.00 - 19.40, Orchestra Fluturilor, Elvetia19.40 - 20.15, "Aventuri cu bunicuta Julieta", spectacol de ventrilocie, Crina Zvoboda20.15 - 21.00, Fanfara Amaseno, Italia21.00 - 21.45, "aRITMic", spectacol de percutie, Navon Amos si Demente, IsraelPELUZA SIMFONICA11.00 - 13.00, Ora de levitatie (statuie vivanta)16.00 - 18.00, Ora de levitatie (statuie vivanta)COPACUL COLORAT10.00 - 11.00, Joaca in gasca: jocuri si provocari pe echipe, coord. Cristian Rus11.30 - 12.15, "Mica tara a minunilor", spectacol stradal, Dulce Compania, Germania12.15 - 13.00, "Aventurile ramei Oli la ZOO", Olga Gudynn13.00 - 15.00, Caricaturi smuticioase cu SLooP15.30 - 16.10, Spectacol stradal de percutie, Aras Stilt Band, Germania18.15 - 19.00, "Mica tara a minunilor", spectacol stradal, Dulce Compania, GermaniaPATUTUL FERMECAT12.30 - 15.30, Insula sonora: improvizatie muzicala15.30 - 16.00, Lecturi de povesti cu actrita Camelia Andrita, Teatrul Ion Creanga18.30 - 19.00, Lecturi de povesti cu actrita Vera Linguraru, Teatrul Ion Creanga19.00 - 21.00, Insula sonora: improvizatie muzicalaCORABIA FANTEZIEI - PELUZA17.20 - 18.00, Spectacol stradal de percutie, Aras Stilt Band, GermaniaDRILL TEAM _ Brigada 30 Garda Mihai Viteazul / Foto: Teatrul Ion CreangaPARADA TEATRELOR PENTRU COPII11.00 - 11.30, Defilare pe Soseaua Kiseleff (cu pornire de la str. Docentilor)11.35 - 11.40, Demonstratie Drill Team - Brigada 30 Garda "Mihai Viteazul", alaturi de Muzica Reprezentativa a Armatei - Ministerul Apararii Nationale (alveola)11.40 - 12.00, Fanfara Amaseno: o calatorie muzicala (alveola - alei - scena);SCENA12.00 - 12.40, Ansamblul vocal-instrumental Nova (Orchestra de mandoline)13.00 - 13.30, Magic Bubble Show, cu Claudia Stroe13.30 - 14.00, Jonglerii si acrobatii, Circ & Variete Globus15.00 - 15.45, "Rock History", Corul de Copii al Operei Nationale Bucuresti16.00 - 16.45, "Frumoasa din padurea adormita", spectacol-concert, Bucharest Winds16.50 - 17.30, Spectacol de improvizatie pentru copii cu Trupa Freeze17.35 - 18.00, Zumba for Kids, coord. Irina Paun18.00 - 18.45, Momente de magie cu Abel18.45 - 19.25, "Aventuri cu bunicuta Julieta", spectacol de ventrilocie, Crina Zvoboda19.30 - 20.10, Orchestra Fluturilor, Elvetia20.10 - 20.40, Trouble Crew Show20.40 - 21.00, Alex Stefanescu si chitara lui fantastica21.00 - 21.45, "aRITMic", spectacol de percutie, Navon Amos si Demente, IsraelALEEA CU ATELIERE12.00 - 16.00, Campania "Copilarie in siguranta" - insusirea unui comportament preventiv si respectarea regulilor de educatie - Politia Romana12.00 - 20.00, Ateliere de creatie si recreatie, Teatrul Ion CreangaCASUTA POVESTILOR DIN CRETA - PELUZA12.00 - 18.00, Tiroliana si perete pentru escalada: program pentru copii - Baza de instruire pentru Vanatori de munte "Bucegi" - Predeal, Ministerul Apararii NationalePELUZA SIMFONICA12.00 - 14.00, Ora de levitatie (statuie vivanta)17.00 - 17.30, Atelier de percutie traditionala africana (6-10 ani), coord. Mark Oostendorp (Ikhaya Drum)COPACUL COLORAT12.00 - 14.00, Atelier de baloane smuticioase cu SLooP14.00 - 14.45, "Mica tara a minunilor", spectacol stradal, Dulce Compania, Germania16.00 - 18.00, Ora de levitatie (statuie vivanta)18.00 - 20.00, Facepainting cu smuticiosii SLooPPATUTUL FERMECAT13.00 - 15.00, Insula sonora: improvizatie la vioara (Elena Stoica), fluier si percutie (Mandela Gajol)15.00 - 15.45, Lecturi de povesti cu actrita Vera Linguraru, Teatrul Ion Creanga19.00 - 19.30, Lecturi de povesti cu actrita Alexandrina Halic, Teatrul Ion Creanga20.00 - 21.00, Insula sonora: improvizatie muzicalaPOIANA BOTOSEILOR12.00 - 16.00, Program reprezentativ - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta: Exercitii de acordare a primului ajutor, prezentarea masurilor si regulilor de comportare in situatii de urgenta18.00 - 18.30, Atelier de balet (3-5 ani), coord. Festival Amintiri din Copilarie x 2017