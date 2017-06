The Mummy (2017) - De groaza. Cu cele mai bune intentii.

Cronica de film

Welcome to a new world of gods and monsters. (Henry Jekyll)Isteria s-a declansat in clipa in care Tom Cruise a fost anuntat drept protagonistul si deschizatorul de "succesuri" la box-office din "The Mummy". Problema este simpla si tine de perspectiva si de istoricul actorului. Cruise adora rolurile de erou, pe linie Indiana Jones. Sa fie personajul carismatic, aratos si la final sa iasa invingator. Interesant este faptul ca Tom Cruise straluceste fix in rolurile negative, roluri pe care le evita in mod ciudat dar atunci cand le accepta, reuseste sa inchida gura criticilor. "Collateral", "Magnolia", "Interview with the vampire" sunt trei exemple in care a demonstrat ca poate mult mai mult. Ce se intampla in "The Mummy" este o situatie ciudata.Sursa foto: Screenrant.com Tom Cruise il interpreteaza pe sergentul Nick Morton, un soldat care are un "part-time" pe langa misiunile prin Irak. Fura si vinde antichitati pe piata neagra. Toate bune si frumoase, producatorii au decis, daca tot aduc povestea in vremurile noastre, sa bage si elemente "standard" cum ar fi cativa insurgenti rebeli care distrug monumente din Irak; pana la urma Morton nu-i chiar asa de rau, e un "sufletist". Adaugam personajului principal un amic cu gura bogata (Jake Johnson) care pare scapat din barurile de stand-up comedy si o demoazala (Annabelle Wallis) ca sa avem inca un rol jucat de o femeie in film.Marea schema a fost schimbarea sexului Mumiei si asa facem cunostinta cu printesa Ahmanet (Sofia Boutella), cu destinul furat din cauza nasterii unui fratior - c-asa era pe vremuri dar avem nevoie musai de o motivatie. Dar asta nu este tot! Ahmanet face un pact cu zeul mortii, Set, dar planul ramane pastrat intr-o baie cu mercur pana apare Nick si "rezolva situatia".Prezentarea povestii intra in atributiile lui Henry Jekyll (Russell Crowe) care are o treaba nobila, aceea de a pazi lumea de monstri.Russell Crowe se distreaza mai mult atunci cand joaca alter-ego-ul bunului doctor, Hyde, cu accent londonez muncitoresc si chimie pe ecran cu Nick Morton. Subtilitatile dispar in goana disperata de a construi o lume a monstrilor pe schelet Marvel, dar ce nu fac studiourile pentru bani si publicitate. Din pacate, scenariul pastorit de nici mai mult, nici mai putin de sase talente, printre care Alex Kurtzmann, autorul aventurii "The Mummy", demonstreaza ca multe minti si-au dat cu parerea pentru a ajunge la o struto-camila care sa-i impace pe toti, iar la final sa avem un final deschis...pentru ca vrem continuari.Sursa foto: Screenrant.com Sofia Boutella se fataie pe ecran bandajata, maraie si repeta obsesiv ca are nevoie de Alesul aka Nick Morton, insa personajul sau ramane ancorat de o motivatie buna intr-o poveste din care pierde pozitia de atractie principala in favoare lui Tom Cruise. Acum, daca tot il aduci pe Tom Cruise intr-un film, il utilizezi cat se poate de mult. Omul nostru are o etica de munca fenomenala, iar la capitolul cascadorii poate da lectii actorilor mult mai tineri. Partea proasta este ca deja trailerele ne-au oferit mai toata povestea, inclusiv scena de mare angajament si cascadorie dar Cruise, pe la jumatatea filmului parte isi aduce aminte ca nu a fost angajat sa fie numai cascador ci este si un actor... bun.Multi s-au intrebat ce personaj va primi Cruise daca tot il aduci in Dark Universe si il pui in poza alaturi de Javier Bardem si Johnny Depp. Tot cu presupusul vom ramane pana - si daca - vor aparea si restul monstrilor, Universal tinand mortis sa mearga pe reteta 5-6 filme si apoi, posibil, un soi de Avengers al monstrilor. Cine va fi personajul negativ care le va da furca? Ideal ar fi cel interpretat de Tom Cruise.Intr-o lume a zeilor si a monstrilor, Universal s-a gandit mult si a ramas cu premiera filmului "The Mummy" fix la o saptamana dupa "Wonder Woman", dar umbla vorba prin targ ca se asteapta la incasari mai bune din afara Statelor Unite, iar numele lui Tom Cruise aduce fanii in salile de cinema. Ramane de vazut care vor fi incasarile si daca vor fi suficiente pentru a continua "Dark Universe". Nu de alta dar si in 2015 s-au chinuit cu "Dracula Untold" si parca Charles Dance era mai impunator pe post de Nick Fury al monstrilor decat Russell Crowe. Dracula inca nu se gaseste pe lista urmatoarelor filme dar cine stie? Zeul mortii are nevoie de un adversar pe masura.