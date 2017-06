Regizorul Cristi Puiu lanseaza dvd-ul si expozitia foto "Sieranevada" in Bucuresti, pe 15 iunie

Tiparita intr-un tiraj limitat de 979 de exemplare, editia de colectie cuprinde filmul in format Blu-ray (cu subtitluri in engleza si franceza), insotit de un interviu realizat de George Serban (cu versiuni in engleza si franceza), precum si de o selectie de 32 de fotografii din seria "Sieranevada".Fotografiile au fost facute de Cristi Puiu la inceputul anului trecut, in Bucuresti, dupa terminarea filmarilor de la "Sieranevada". Acestea fac parte dintr-o serie din care a fost selectata si imaginea afisului si sunt expuse si la Galeria Baril din Cluj-Napoca, pana pe 30 iulie 2017, in spatiul galeriei, la Centrul de Interes.Blu-ray-ul include o secventa de 3 minute ce a fost taiata la montaj. In plus, fiecare exemplar al editiei contine cate un set de replici din "Sieranevada", scrise de mana de Cristi Puiu."Sieranevada" este considerat, atat de critici cat si de spectatori, drept cel mai bun film al anului 2016. Pelicula a avut premiera mondiala la Festivalul International de Film de la Cannes, a fost selectata in peste 100 de festivaluri internationale si a castigat peste 25 de premii importante.Anul acesta a fost propunerea Romaniei la Premiile Oscar.Din 15 iunie, fanii "Sieranevada" pot cumpara aceasta editie de colectie din retelele librariilor Carturesti, Humanitas si Librarium din toata tara.