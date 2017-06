Iasi: S-a incheiat Rocanotherworld 2017, festivalul de muzica, arta contemporana, design si gastronomie

Cei peste 25.000 de participanți au experimentat un weekend diferit în Iași, la un festival cât un oraș, în patru locații speciale: Strada Lăpușneanu pentru street art, curtea Casei Pogor pentru street food și activități de relaxare, Skin Social pentru muzica techno/electronică și scena principală de la baza pârtiei de ski din Copou/Sărărie unde s-au auzit trupe de rock, rock alternativ, indie și hip-hop.Rocanotherworld 2017 a reunit 68 de artiști din trupe rock, DJ și artiști contemporani. Pe scena festivalului de pe pârtia Copou au urcat trupe precum Firma, Subcarpați, Cred că sunt extraterestru, Pinholes, Luna Amară, Soundopamine, Fine It's Pink, Implant pentru Refuz,The Kryptonite Sparks, byron, Robin and the backstabbers și mulți alții. Muzica electronică s-a auzit non-stop în zona de agrement Ciric, la Skin Social. Toți artiștii au hotărât să doneze onorariile pentru a sprijini cauzele susținute de festival.La sfârșit, ieșenii au lansat lampioane, respectând astfel tradiția începută în 2016.Tot profitul evenimentului va fi donat padocurilor care îngrijesc animalele fără stăpân și către Casa Share, un ONG dedicat familiilor nevoiașe și construirii de case pentru aceștia.Prima ediție Rocanotherworld a fost organizată pe 23 iunie 2016 în Iași, când Roca ar fi împlinit 38 de ani. Prietenii apropiați s-au mobilizat și au reușit să creeze în doar trei zile un festival cu cinci trupe cunoscute de rock și alternativ, 2.000 de participanți, finanțat doar din donații.