Caravana Metropolis - filme de Oscar in aer liber

Caravana va poposi intre 27 iunie si 2 iulie la Arad, in Parcul Mihai Eminescu, intre 4 si 9 iulie la Brasov, in Piata Sfatului si intre 18 si 23 iulie la Sibiu. In fiecare dintre orase, de marti pana duminica, vor putea fi urmarite cate sase filme noi premiate la Cannes, Globurile de Aur, nominalizate sau laureate ale premiului Oscar. Proiectiile vor incepe de la 21:30, iar intrarea este libera, in limita locurilor disponibile.Programul festivalului include unele dintre cele mai bune filme ale anului, care au inregistrat succes atat din partea criticilor, cat si din partea publicului. Acestea vor putea fi urmarite in conditiile unei sali de cinema moderne, la standarde de calitate europene, pe un ecran gonflabil de 120 m² si singurul proiector digital mobil din tara, de 18.300 lumeni.O parte dintre filmele din selecţia oficiala, drame, thrillere, comedii si documentare pentru toate gusturile şi varstele, care vor putea fi vazute in prima parte a Caravanei Metropolis,sunt:, in regia lui Denis Villeneuve, cu un premiu si 7 nominalizari la Oscar si un premiu si 8 nominalizari la premiile BAFTA. Sinopsis: Nave spatiale misterioase sunt raspandite pe toate continentele. Dar de ce au venit? Ce intentii au? Iata ce are de elucidat Louise Banks (Amy Adams), expert in lingvistica, solicitata de autoritati ca sa descifreze limbajul "intrusilor”. Va reusi oare Louise sa traduca la timp limbajul invadatorilor extraterestri sau va "traduce" soarta umanitatii?, regizat de Hannes Holm, a fost nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun film strain si a castigat Premiul Comedia europeana a anului la European Film Awards 2016. Sinopsis: Ove, un barbat de 59 de ani, este tafnosul cartierului, care cu mai multi ani in urma a fost demis din functia de presedinte al asociatiei de locatari, dar el continua sa vegheze cartierul cu o mana de fier. Atunci cand gravida Parvaneh si familia ei se muta in casa de vis-a-vis si accidental darama cutia postala a lui Ove, incepe o prietenie neasteptata. O comedie-drama despre prietenie, iubire si importanta de a te inconjura de lucruri adecvate., in regia lui Asghar Farhadi a castigat Premiul Oscar pentru Cel mai bun film strain in 2017, Premiile pentru Cel mai bun scenariu si Cel mai bun actor la Cannes 2016. Sinopsis: Fortati sa isi schimbe locuinta din cauza constructiilor care au loc in cladirea invecinata, Emad si Rana se muta intr-un apartament in centrul Teheranului. Un incident care are legatura cu fostul chiriaş va schimba dramatic viata tanarului cuplu., castigatorul premiului Oscar pentru Cel mai bun film, Cel mai bun scenariu adaptat, Cel mai bun actor intr-un rol secundar si al Globului de Aur pentru Cel mai bun film urmareste un tanar american de culoare, din copilarie si pana la maturitate, in timp ce se straduieste sa-si gaseasca sensul in lume., in regia lui Claude Barras, a fost nominalizat la Oscar in 2017 pentru Cel mai bun lungmetraj de animatie si este castigator al premiului pentru Cel mai bun film de animatie la European Film Awards. Sinopsis: Dupa disparitia mamei lui, Dovlecel se imprieteneste cu Raymond, ofiterul de politie care il va insoti catre noua lui viata la casa de copii. Eroului nostru ii va fi greu la inceput sa isi gaseasca locul in acest mediu nou si, adesea, ostil. Dar cu ajutorul lui Raymond si a noilor prieteni, Dovlecel va invata sa aiba incredere in ceilalti si chiar va realize ce inseamna dragostea.Spectatorii mai pot viziona filmele HELL OR HIGH WATER, in regia lui David Mackenzie cu 4 nominalizari la Oscar, 3 nominalizari la Globurile de Aur, in competitia Un certain regard la Cannes 2016, SING STREET regizat de John Carney, EU, DANIEL BLAKE, in regia lui Ken Loach, premiat cu Palme d’Or la Cannes 2016, Premiul BAFTA pentru Outstanding British Film of the Year si premiul Cesar pentru Cel mai bun film strain, DOAR SFARSITUL LUMII, regizat de Xavier Dolan si distins cu Marele premiu al Juriului si Premiul juriului ecumenic la Cannes 2016, JULIETA, in regia lui Pedro Almodovar, in competitie la Cannes si European Film Awards in 2016 si nominalizat la premiul BAFTA pentru Cel mai bun film strain, PERFECT STRANGERS de Paolo Genovese, distins cu Premiul Juriului la Tribeca Film Festival si TONI EDRMANN, nominalizat in 2017 la premiile Oscar, Globul de Aur si BAFTA si castigator al celui mai bun film strain la BAFTA.Detalii despre filme si program gasiti pe site-ul http://www.cinemainaerliber.ro/. Caravana Metropolis - Cinema in Aer Liber este organizat de Asociatia Culturala Metropolis, cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei, Centrului Municipal de Cultura Arad, Primariei Municipiului Arad, Consiliului Local Sibiu, Primariei Sibiu, Primariei Municipiului Brasov.