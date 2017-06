Miercuri incepe Cluj Pride, prima editie a festivalului comunitatii LGBTQ+ din Transilvania; pe 1 iulie este programat un mars al solidaritatii prin centrul orasului

Cluj Pride este un festival care se adreseaza atat persoanelor LGBTQ+, sustinatorilor acestora, cat si persoanelor care doresc sa afle mai multe despre statutul persoanelor LGBTQ+ in Romania. Initiativa, care cuprinde proiectii de film, dezbateri, ateliere, activitati de comunitate, petreceri, expozitii foto, si-a propus sa aduca impreuna diferite comunitati din Cluj-Napoca, promovand dialogul si respectul reciproc intre toti cetatenii care convietuiesc in oras., unde comunitatea LGBTQ+ si sustinatorii ei vor protesta pasnic pentru recunoasterea drepturilor comunitatii LGBTQ+ din Romania si revendicarea spatiului public prin dialog si solidaritate.Marsul va porni la ora, de la Podul Garibaldi (zona Sala Polivalenta) si va dura 2 ore. Participantii sunt invitati sa poarte tricouri albe cu mesajul campaniei si pancarte in forma de "speech bubble" cu mesaje care invita la solidaritate si care prezinta drepturile ce lipsesc inca persoanelor LGBTQ+., spune Lucian Dunareanu, activist si organizator Cluj Pride.completeaza Alexandra Columban, Membru asociat Centrul de Actiune pentru Egalitate si Drepturile Omului - ACTEDO.Festivalul este organizat de activistii LGBTQ+ din Cluj-Napoca impreuna cu Asociatia GO FREE - Asociatia pentru Sprijinirea Societatii Civile, Centrul de Actiune pentru Egalitate si Drepturile Omului - ACTEDO si Club Delirio.