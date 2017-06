Festivalul International de Teatru de Strada Bucuresti incepe sambata; 300 de artisti romani si straini vor sustine reprezentantii in 10 zone din Capitala in luna iulie

In fiecare weekend din luna iulie,vor avea loc spectacole in Piata George Enescu, Piata Revolutiei, Parcul Kretulescu, Calea Victoriei, Piateta Odeon, Piata Universitatii, Piata Constitutiei, Parcul Unirii, Bulevardul Unirii si Centrul Istoric.Astfel, in timpul zilei, strazile vor fi impanzite de spectacole itinerante ale artistilor pe catalige, performance-uri participative, spectacole de magie si street dance, statui vivante, personaje supradimensionate si parade de culoare, dans si muzica. Reprezentatiile de seara anima peisajul bucurestean cu acrobati care danseaza pe calcane luminate de proiectii 2D sau suspendati deasupra orasului, cu spectacole de lumina, jonglerii cu foc, personaje gigantice luminoase, reprezentatii de tango, atmosfera de cabaret si costume spectaculoase.si va fi marcata prin trei momente spectaculoase semnate de companii internationale de teatru urban.va avea loc in parcul Unirii si va consta in reprezentatii ale unor artisti pe catalige, mascote si acrobati pe cabluri elastice. Pentru, "creaturi" cyborg gigantice, acrobati, artisti in costume spectaculoase si muzicieni ii invita pe trecatori sa se alature paradei care porneste din Parcul Unirii la ora 19:00 si ajunge in Piata Constitutiei.al serii incepe la ora 20:00, in Piata Constitutiei, care devine, pentru doua ore, scena unor spectacole de exceptie. Productia italiana OSA va incanta publicul cu o alegorie de dans, muzica si culoare, pusa in scena de artisti suspendati de o piramida inalta de 20 de metri.Spectacolul francez Microcosmos aduce in mijlocul multimii personaje gigant, populate de muzicieni si acrobati. Seara se incheie cu spectacolul artistilor de la compania Kitonb - Carillon 3.1, care transforma Piata Constitutiei intr-un decor fantastic de proiectii de lumini, efecte speciale, dansuri acrobatice si numere de circ.Festivalul este organizat de Primaria Capitalei prin ArCuB.