Festivalul International de Folclor "Muzici si Traditii in Cismigiu": Concerte Gheorghe Zamfir, Aida si Noi, Zdob si Zdub, parada costumelor populare si targ de mestesuguri

In fiecare an, festivalul debuteaza cu parada costumelor populare romanesti si internationale, pe traseul Piata George Enescu (Ateneul Roman) - Calea Victoriei - Bulevardul Regina Elisabeta - Parcul Cismigiu (Intrarea Arhivele Statului). Parada se desfasoara incepand cu ora 15:00, iar in cadrul acesteia vor defila ansambluri nationale si internationale, fanfare, comunitati si minoritati nationale.Targul de mestesuguri va fi deschis in toate cele trei zile de festival, intre orele 10:00 - 22:00 si va pune la dispozitia vizitatorilor o gama diversificata de obiecte de artizanat (costume, papusi, masti, icoane, ii, ceramica, sculpturi in lemn si os, tesaturi, covoare, articole din piele, instrumente muzicale), dar si preparate culinare (paine de casa, placinte, cozonaci, scovergi, baclava, kurtos colacs, miere, dulceturi, siropuri, inghetata, prajituri de casa, turta dulce, covrigei, branzeturi,). Totodata, in cadrul festivalului, va fi amenajat Hanul Cismigiu, o zona gastronomica ce reda atmosfera hanurilor de odinioara, unde oamenii pot servi gustari calde, in intervalul 10:00 - 22:00.Editia din 2017 celebreaza 11 ani de diversitate culturala, reunind in cele trei zile de festival peste 2.000 de artisti consacrati, ansambluri romanesti, minoritati si comunitati nationale (croata, maghiara, ucraineana, roma, germana, poloneza, turco-tatara, greaca, rusi-lipoveni) si ansambluri internationale din Coasta de Fildes, Columbia, Polonia, Serbia, Grecia, Belgia, Germania, Republica Moldova.Scena Principala, situata pe peluza restaurantului Monte Carlo, va reuni concerte sustinute de solisti precum Nicolae Voiculet, Lavinia Goste, Angelica Flutur, Nicusor Iordan, Ioana Maria Ardelean, Maria Beatrice Bandoiu si Tudor Furdui Iancu, Gheorghe Zamfir si altii.FAN ZONE este zona preferata din festival a tinerilor dornici de distractie si relaxare. Incepand cu ora 18:30, ritmurile autentice de folclor vor prinde o forma urbana, prin melodiile unor trupe din peisajul muzical local si international, precum: Dj Adrian Saguna, sZempol Offchestra, Erik & The Worldly Savages din Serbia, Dj Iqude, Aida si Noi, Vrelo din Serbia, Dj Michael T, Mara si Zdob si Zdub. Sambata si duminica, intre orele 14:00 - 18:30, Fan Zone gazduieste ateliere creative pentru adulti si copii, precum si demonstratii de arta mestesugareasca.Sambata si duminica, in intervalul 10:30 - 12:30, Foisorul din Parcul Cismigiu se transforma intr-o scenadedicata copiilor, cu un program artistic de cantece si dansuri traditionale.Intrarea la toate activitatile din cadrul festivalului este libera!