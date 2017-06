Bucharest Jazz Festival: nume de Grammy, concerte in aer liber si intalniri cu artisti

Deschiderea oficiala Bucharest Jazz Festival are loc luni,, la ARCUB, unde Teodora Enache - director artistic, fotograful Santa Istvan Csaba si alti specialisti din lumea jazzului dau intalnire bucurestenilor, incepand cu ora 19, la vernisajul expozitiei de fotografie Jazzonance.Cele mai bune voci noi din jazzul romanesc pot fi ascultate intre 4 si 8 iulie la clubul festivalului Gabroveni Jazz Club unde in fiecare seara, incepand cu ora 23, are loc concursul New Jazz Voices, care isi propune sa descopere si sa promoveze tinerii vocalisti ai scenei locale de jazz. Gabroveni Jazz Club se continua tarziu pana in noapte cu live sessions in afara programului de festival.Din seria evenimentelor conexe de zi de la clubul festivalului, fac parte intalnirea cu jurnalistul newyorkez de jazz Simon Rentner (marti, 4 iulie, ora 12), recenzie de carte si disc de jazz romanesc gazduita de Mihai Iordache si Tavi Scurtu (miercuri, 5 iulie, ora 12), atelier de improvizatie in jazz cu pianistul Ion Baciu (joi, 6 iulie, ora 12). Vineri si sambata, doi dintre artistii cap de afis ai editiei Bucharest Jazz Festival 2017, chitaristul Stanley Jordan (vineri 7 iulie, ora 15) si percutionistul Joca Perpignan (vineri 8 iulie, ora 12) vor sustine cate un workshop la Gabroveni Jazz Club. Amiaza ultimei zile de festival, duminica, 9 iulie, este rezervata unui atelier pentru copii, Zappa - robotelul muzical, sustinut de muzicianul Catalin Milea, in piata George Enescu.Una dintre cele mai recente formule de jazz de pe scena din Bucuresti, KRiSPER deschide seria concertelor Bucharest Jazz Festival 2017, cu un concert de jazz fusion (miercuri, 5 iulie, ora 20), urmat de concertul Luiza Zan & Big Band Radio (miercuri, 5 iulie, de la ora 21:30).A-C Leonte vine la Bucharest Jazz Festival cu cel mai nou proiect al sau, Reveries, care combina jazzul cu muzica electronica si experimentala (joi, 6 iulie, ora 20). Dupa ce anul trecut urca pe scena festivalului cu Kenny Werner Trio, tobosarul Ari Hoenig se intoarce in iulie la Bucuresti, la invitatia pianistului roman Ion Baciu Jr., pentru concertul Ion Baciu Jr. feat. Ari Hoenig & Or Bareket (joi, 6 iulie, ora 21:30).Mike Godoroja aduce la Bucharest Jazz Festival un spectacol unic in Romania - Diavolul si Robert Johnson (vineri, 7 iulie, ora 20), care transpune pe muzica blues si poeziile lui Langston Hughes si Walt Whitman povestea legendei blues, chitaristul si cantautorul Robert Johnson. Concertul Stanley Jordan | Gabor Dornyei | Kornel Horvath presents The Thunder Tour (vineri, 7 iulie, ora 21:30) aduce pe aceeasi scena dinamismul exotic, extrem de creativ al ungurilor de la tHUNder Duo cu tehnica nemaintalnita a chitaristului american Stanley Jordan.Primul concert din weekendul 8-9 iulie este rezervat la Bucharest Jazz Festival unei prezente feminine iconice in jazzul international, percutionista, baterista si compozitoarea Marilyn Mazur (sambata, 8 iulie, ora 20), specializata in folosirea pe scena a unei game variate de instrumente din toata lumea si colaboratoare de durata a lui Miles Davis, Gil Evans si Jan Garbarek. Penultima zi de festival continua cu refrenele fredonabile si ritmurile clasice, melodice ale jazzului creat de Branford Marsalis Quartet with special guest Kurt Elling (sambata, 8 iulie, a ora 21:30).Ultima zi de festival este rezervata concertului de etno jazz al grupului basarabean Trigon, ce imbina elemente de folk, etno, jazz, rock si muzica simfonica (duminica, 9 iulie, ora 20). Dominat de ritmuri afro-braziliene cu influente orientale si africane concertul de inchidere Bucharest Jazz Festival 2017 aduce publicului de jazz din Romania o demonstratie de world music experimental in interpretarea Joca Perpignan Group (duminica, 9 iulie, ora 21:30).Bucharest Jazz Festival este organizat de Primaria Municipiului Bucuresti prin ARCUB.