Slowride Transalpina Fest: Motoare si rock cu Trooper, Altar, Bucovina, Zob

In perioada 14 - 16 iulie va avea loc la Baia de Fier, langa Pestera Muierilor, judetul Gorj, prima editie a Slowride Transalpina Fest, eveniment dedicat impatimitilor de motociclete si concerte rock. Pe scena Slowride Transalpina Fest vor concerta cele mai iubite trupe din rock-ul romanesc: Trooper, Altar, Bucovina, Zob, Alex and The Fat Penguins si multi altii.Participantii vor putea petrece o mini-vacanta, bucurandu-se de o experienta de festival completa: vor avea la dispozitie zona de campare cu toate facilitatile incluse, food & bar, concursuri moto cu premii, activitati in aer liber, o zona dedicata copiilor si expozitii de accesorii si produse moto cu vanzare. Nu vor lipsi nici serile folk, la foc de tabara."SlowRiders RC aniverseaza 5 ani de prietenie si plimbari moto, 5 ani de existenta si responsabilitate in trafic. Ne-am dorit ca aceasta cifra sa fie sarbatorita cum se cuvine si am ales un loc in inima Carpatilor, plin de istorie, frumusete si spirit liber, de care sa se bucure toti fratii nostri motociclisti si nu numai", a declarat Bogdan Mitu, presedintele SlowRiders RC.