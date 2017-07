A doua editie a festivalului multicultural Outernational Days a inceput vineri in Bucuresti

"E un festival multicultural aflat la a doua editie, e co-finantat de Administratia Fondului Cultural National (AFCN), este unic nu doar in Bucuresti, ci si in Romania si as zice aproape in Europa, prin tema aleasa - reunirea unor muzici cu caracter etnic. Outernational este un concept care nu are o definitie concreta, e un concept care se defineste cumva in opozitie cu spatiul international, muzicienii au o conditie mai marginala, unele trupe sunt mai din periferia spatiului international. Au o sansa sa fie promovati, sa-si creasca notorietatea, dar ideea acestui festival este ca, la final, duminica, oamenii, dupa ce au fost expusi acelorasi mesaje - noi militam pentru antidiscriminare - sa capete un soi de constiinta", a declarat Dragos Rusu, organizatorul festivalului, citat de Agerpres.In cadrul festivalului, bucurestenii pot asculta muzica live."Prea putini oameni sunt interesati insa de muzica, ci poate mai mult de aspectele sociale care deriva din muzica, in cazul de fata manelele, deja nu mai poti vorbi de stil muzical-manele, ci de un fenomen social, pe care incercam sa-l ducem intr-un soi de normalizare. (...) O problema generala la noi pe care am depistat-o eu ca organizator si operator cultural este faptul ca tinerii au aspiratii foarte vestice si isi neglijeaza originile estice. Am vrea sa fie un proces de constientizare din partea publicului, sa inteleaga ca Romania a fost sub turci, invazia otomana si-a lasat o puternica influenta asupra culturii noastre si nu ne putem trezi dupa Revolutie ca suntem vestici si sa denigram originile estice", a aratat Dragos Rusu.Vineri seara, pe scena din Gradina Uranus sunt asteptati sa urce: Massicot (CH), Circuit Diagram feat. Derya Yildirim (DE / TR), Les Filles de Illighadad (Niger), Shamanelism (RO). In cea de-a doua parte a serii, la The ARK Bucuresti sunt asteptati: Red Bull Music Academy x Outernational #1, Seltene Erden (Caykh & Escle) (DE), Doug Shipton (UK), BABAU (IT), iNSANLAR (TR), Traxx (US).Sambata seara, in Gradina Uranus vor canta: Social Insects (Koch Hans & Gaudenz Badrutt) (CH), Gorkem Sen pres. Yaybahar (TR), Praed (LB / CH), Mircea Florian presents FloriMan. Festivalul va continua la The ARK Bucuresti, unde vor fi pe scena: Kur (RS), 'Everything Visible Is Empty' (presented by CTM Festival) - by Rabih Beaini (LB) with Raed Yassin (LB), Mazen Kerbaj (LB), Diana Miron RO), Bogdana Dima (RO), Toresch (DE), Vladimir Ivkovic (YU/DE), Khidja (RO).