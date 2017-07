Documentarul ”Planeta Petrila”, proiectat la festivalul Electric Castle

Noptile de proiectie la Electric Castle incep pe 13 iulie cu o prima serie de scurtmetraje, castigatoare in editiile de anul trecut ale festivalului "Filmul de Piatra".Vineri, 14 iulie, are loc proiectia documentarului Planeta Petrila, iar sambata, 15 iulie, va fi proiectata a doua serie de scurtmetraje.Documentarul "Planeta Petrila" a fost prezentat publicului din tara intr-un turneu de promovare care a ajuns in 10 orase. Planeta Petrila este o productie FILMLAB, in coproductie cu HBO Europe, cu sprijinul Centrului National alCinematografiei si al Institutului Cultural Roman si este distribuit in Romania de Transilvania Film.