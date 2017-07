Festivalul Dinozaurilor, in weekend in Tara Hategului

Macheta sauropodului Magyarosaurus dacus, unicat la nivel mondial, are circa sapte metri lungime si peste trei metri inaltime. Lucrarea este realizata in marime naturala de catre paleoartistul canadian Brian Cooley, cu o deosebita atentie pentru detaliile stiintifice."In premiera, in acest an, pe toata durata celor trei zile de festival, Magyarosaurus dacus, reconstruit la dimensiunea reala de celebrul paleoartist canadian Brian Cooley, va calatori in fiecare comuna de pe teritoriul Geoparcului, in cadrul evenimentului DinoCaravana. El va fi insotit de ambasadori si voluntari pentru Geoparc, astfel ca membrii comunitatilor locale si turistii aflati in zona vor putea afla o multime de informatii interesante despre ce inseamna un Geoparc UNESCO, dar si despre activitatile derulate aici", se arata intr-un comunicat al Geoparcului Dinozaurilor Tara Hategului.Festivalul Dinozaurilor va debuta vineri, la ora 10:00, in Parcul Copiilor din orasul Hateg, cu ateliere de creatie pentru cei mici. La standurile pregatite special pentru ei, copiii vor avea parte de surprize menite sa le starneasca imaginatia, curiozitatea si indemanarea."Povestea firului de lana" va fi depanata sambata, de la ora 15:00, de catre Asociatia Femeilor din Santamaria Orlea, in cadrul unui eveniment ce va avea loc la caminul cultural din satul Sanpetru. Cu acest prilej, participantii vor afla detalii despre tehnici si procedee de prelucrare si vopsitul natural al lanii cu ajutorul unor plante ce pot fi regasite in flora Tarii Hategului. Si tot in cadrul acestui eveniment, participantii sunt invitati sa ia parte la un inedit concurs de crosetat.Cea de a treia zi de festival, duminica, 16 iulie, este dedicata promovarii comunitatilor locale in cadrul unui targ al mesterilor populari din Tara Hategului. DinoTargul va avea loc la Centrul de Agrement al comunei General Berthelot, de la ora 14:00, si va include o expozitie cu vanzare de produse traditionale, ateliere de creatie pentru copii, ateliere de infrumusetare traditionala, jocuri si concursuri bazate pe indemanare, forta si imaginatie.Manifestarea se inscrie in linia evenimentelor derulate cu scopul de a marca Anul International al Dezvoltarii prin Turism Sustenabil, declarat de Natiunile Unite si la care Reteaua Globala a Geoparcurilor UNESCO este Silver Partner.Festivalul Dinozaurilor este organizat de Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului - Universitatea din Bucuresti si Asociatia 'Drag de Hateg', in parteneriat cu Asociatia Intercomunala Tara Hategului, Asociatia Femeilor din Santamaria Orlea, Destinatia Ecoturistica Tara Hategului - Retezat, Asociatia Tios si Primaria comunei General Berthelot.Geoparcul Dinozaurilor cuprinde intreaga Tara a Hategului si este declarat sit UNESCO. El se remarca prin dinozaurii pitici descoperiti in zona, unici in lume, importanta stiintifica si atractivitatea lor fiind sporita prin descoperirile de cuiburi cu oua si embrioni de dinozauri, ale unor mamifere contemporane dinozaurilor si a unei reptile zburatoare (Hatzegopteryx), din grupul pterosaurilor.Administrarea Geoparcului Dinozaurilor Tara Hategului este realizata de Universitatea din Bucuresti.