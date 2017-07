Cel de-al saptelea sezon al serialului  “Game of Thrones” va avea premiera luni, pe HBO

Un nou episod va fi difuzat in fiecare luni, de la aceleasi ore, 04:00 (in acelasi timp cu premiera din State) si 20:00. Bazat pe saga scrisa de George R.R. Martin, serialul prezinta lupta epica pentru putere dintr-un tinut in care verile pot dura ani in sir si iernile o viata.Daenerys Targaryen a pornit in sfarsit spre Westeros cu armatele ei, dragonii si noua Mana a Reginei, Tyrion Lannister. Jon Snow a fost numit Regele Nordului, dupa ce l-a invins pe Ramsay Bolton in Batalia Bastarzilor si a redat Winterfell-ul Casei Stark. In Debarcaderul Regelui, Cersei Lannister a ajuns pe Tronul de Fier. Noii membri ai distributiei sezonului sapte sunt: Jim Broadbent, Tom Hopper, Megan Parkinson si Ed Sheeran.Scenariul este scris de de David Benioff si D.B. Weiss, producatorii executivi sunt David Benioff, D.B. Weiss, Carolyn Strauss, Frank Doelger si Bernadette Caulfield; producatorii co-executivi sunt Bryan Cogman, Guymon Casady, Vince Gerardis si George R.R. Martin. In septembrie 2016, Urzeala tronurilor a primit 12 premii Emmy. Cele mai multe primite de orice serial, inclusiv pentru: cel mai bun serial de drama; cea mai buna regie a unui serial de drama (Miguel Sapochnik) si cel mai bun scenariu pentru un serial de drama (David Benioff si D.B. Weiss). Sezonul 7 are premiera la HBO pe 17 iulie de la ora 04:00 si 20:00 si va fi disponibil si pe HBO GO. Un nou episod va fi difuzat in fiecare luni, de la aceleasi ore, 04:00 (in acelasi timp cu premiera din State) si 20:00.Bazat pe saga scrisa de George R.R. Martin, serialul prezinta lupta epica pentru putere dintr-un tinut in care verile pot dura ani in sir si iernile o viata. Daenerys Targaryen a pornit in sfarsit spre Westeros cu armatele ei, dragonii si noua Mana a Reginei, Tyrion Lannister. Jon Snow a fost numit Regele Nordului, dupa ce l-a invins pe Ramsay Bolton in Batalia Bastarzilor si a redat Winterfell-ul Casei Stark. In Debarcaderul Regelui, Cersei Lannister a ajuns pe Tronul de Fier. Insa, pe masura ce aliante vechi se destrama si unele noi se leaga, o armata de Umblatori Albi marsaluieste spre Zid, amenintand sa puna capat pentru totdeauna urzelii tronurilor.Printre actorii care se intorc in acest sezon se numara: Peter Dinklage (Tyrion Lannister), castigator al premiilor Emmy si Globul de Aur, Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Aidan Gillen (Petyr “Littlefinger” Baelish), Kit Harington (Jon Snow), Diana Rigg (Lady Olenna Tyrell), Sophie Turner (Sansa Stark) si Maisie Williams (Arya Stark). De asemenea, ii vom revedea si pe: Alfie Allen (Theon Greyjoy), John Bradley (Samwell Tarly), Gwendoline Christie (Brienne of Tarth), Liam Cunningham (Davos Seaworth), Nathalie Emmanuel (Missandei), Jerome Flynn (Bronn), Iain Glen (Jorah Mormont), Isaac Hempstead Wright (Bran Stark), Conleth Hill (Varys), Kristofer Hivju (Tormund Giantsbane), Hannah Murray (Gilly), Carice van Houten (Melisandre), Indira Varma (Ellaria Sand), Pilou Asbaek (Euron Greyjoy), Rory McCann (Sandor “The Hound” Clegane) si Richard Dormer (Beric Dondarrion).Noii membri ai distributiei sezonului sapte sunt: Jim Broadbent, Tom Hopper, Megan Parkinson si Ed Sheeran. Scenariu este scris de de David Benioff si D.B. Weiss, producatorii executivi sunt David Benioff, D.B. Weiss, Carolyn Strauss, Frank Doelger si Bernadette Caulfield; producatorii co-executivi sunt Bryan Cogman, Guymon Casady, Vince Gerardis si George R.R. Martin.In septembrie 2016, Urzeala tronurilor a primit 12 premii Emmy. Cele mai multe primite de orice serial, inclusiv pentru: cel mai bun serial de drama; cea mai buna regie a unui serial de drama (Miguel Sapochnik) si cel mai bun scenariu pentru un serial de drama (David Benioff siD.B. Weiss). Sezonul 7 are premiera la HBO pe 17 iulie de la ora 04:00 si 20:00 si va fi disponibil si pe HBO GO.